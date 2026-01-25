Airalo è l'eSIM che ti fa viaggiare in gruppo al sicuro in oltre 200 paesi

Viaggi di gruppo all’estero senza stress grazie ad Airalo, la eSIM digitale che garantisce internet per tutti in oltre 200 destinazioni senza roaming.
Roberta Bonori
Pubblicato il 25 gen 2026
Organizzare un viaggio di gruppo all’estero è uno dei momenti più belli: si scelgono le mete, si costruiscono gli itinerari, si immaginano le esperienze da vivere insieme. Tuttavia, c’è un aspetto che spesso viene sottovalutato e che può fare la differenza tra una vacanza rilassante e una piena di imprevisti: la connessione internet durante il viaggio.

Quando ognuno ha una SIM diversa, il Wi-Fi non funziona o il roaming costa troppo, anche le cose più semplici diventano complicate. È qui che entra in gioco Airalo, la eSIM digitale che permette a tutto il gruppo di avere internet ovunque, fin dal primo minuto.

Airalo rende i viaggi più semplici e organizzati

Viaggiando insieme, la connessione non serve solo per navigare, ma per coordinarsi, orientarsi e vivere meglio ogni momento. Con Airalo, ogni persona del gruppo può attivare in pochi clic il proprio piano dati per la destinazione scelta, senza cambiare SIM fisiche e senza cercare negozi locali all’arrivo.

Questo significa poter controllare mappe in tempo reale, condividere posizioni, prenotare attività all’ultimo minuto e rimanere sempre in contatto, anche quando il gruppo si divide per qualche ora. Tutto avviene in modo fluido, immediato e sicuro, senza dipendere da reti pubbliche spesso lente o poco affidabili. Grazie alla copertura globale in oltre 200 destinazioni, Airalo è perfetta sia per viaggi in Europa che per avventure più lontane. I prezzi trasparenti, senza costi nascosti di roaming, permettono a ciascuno di scegliere il piano più adatto alle proprie esigenze, mantenendo il controllo totale delle spese. L’attivazione è istantanea e, in caso di necessità, l’assistenza clienti attiva 24 ore su 24 è sempre disponibile. Un grande vantaggio quando si viaggia in Paesi con fusi orari diversi o in situazioni impreviste.

