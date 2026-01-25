Airalo è l'eSIM che ti fa viaggiare in gruppo al sicuro in oltre 200 paesi

Organizzare un viaggio di gruppo all’estero è uno dei momenti più belli: si scelgono le mete, si costruiscono gli itinerari, si immaginano le esperienze da vivere insieme. Tuttavia, c’è un aspetto che spesso viene sottovalutato e che può fare la differenza tra una vacanza rilassante e una piena di imprevisti: la connessione internet durante il viaggio.

Quando ognuno ha una SIM diversa, il Wi-Fi non funziona o il roaming costa troppo, anche le cose più semplici diventano complicate. È qui che entra in gioco Airalo, la eSIM digitale che permette a tutto il gruppo di avere internet ovunque, fin dal primo minuto.

Airalo rende i viaggi più semplici e organizzati

Viaggiando insieme, la connessione non serve solo per navigare, ma per coordinarsi, orientarsi e vivere meglio ogni momento. Con Airalo, ogni persona del gruppo può attivare in pochi clic il proprio piano dati per la destinazione scelta, senza cambiare SIM fisiche e senza cercare negozi locali all’arrivo.

Questo significa poter controllare mappe in tempo reale, condividere posizioni, prenotare attività all’ultimo minuto e rimanere sempre in contatto, anche quando il gruppo si divide per qualche ora. Tutto avviene in modo fluido, immediato e sicuro, senza dipendere da reti pubbliche spesso lente o poco affidabili. Grazie alla copertura globale in oltre 200 destinazioni, Airalo è perfetta sia per viaggi in Europa che per avventure più lontane. I prezzi trasparenti, senza costi nascosti di roaming, permettono a ciascuno di scegliere il piano più adatto alle proprie esigenze, mantenendo il controllo totale delle spese. L’attivazione è istantanea e, in caso di necessità, l’assistenza clienti attiva 24 ore su 24 è sempre disponibile. Un grande vantaggio quando si viaggia in Paesi con fusi orari diversi o in situazioni impreviste.