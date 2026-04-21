WhatsApp Plus cambia tutto: cosa avrai pagando 2,49 euro al mese

WhatsApp ha costruito il suo successo su un modello semplice: messaggistica gratuita, crittografia end-to-end e diffusione capillare su smartphone. Dal 2009 a oggi il servizio ha superato i 2 miliardi di utenti attivi, trasformandosi da app di nicchia a infrastruttura quotidiana per comunicazioni personali e aziendali. Il passaggio sotto Meta nel 2014 ha aperto una nuova fase, più orientata alla monetizzazione. Tanto che dopo mesi di indiscrezioni (ne avevamo parlato già a inizio marzo), adesso Meta conferma l’arrivo di WhatsApp Plus, un piano in abbonamento che introduce una serie di funzionalità “premium” che mirano a differenziare l’esperienza senza alterare il cuore del servizio.

Le funzionalità di WhatsApp Plus: personalizzazione e controllo

Le prime informazioni confermate indicano un pacchetto orientato alla personalizzazione e alla gestione avanzata delle conversazioni.

Tra le opzioni più evidenti compare la possibilità di modificare tema e icona dell’applicazione: un dettaglio apparentemente superficiale, ma molto richiesto dagli utenti che già oggi ricorrono a versioni modificate non ufficiali. Meta sembra voler riportare queste esigenze dentro un perimetro sicuro e controllato.

Un’altra funzione interessante riguarda l’estensione del limite per le chat fissate in alto. Il sistema attuale consente di bloccare poche conversazioni, mentre il nuovo livello premium promette fino a 20 chat in evidenza. In pratica, per chi usa WhatsApp come strumento di lavoro o coordinamento, significa avere un accesso immediato a gruppi e contatti critici senza scorrere continuamente l’interfaccia.

Non manca un elemento più creativo: sticker premium e suonerie personalizzate: WhatsApp Plus potrebbe offrire asset digitali esclusivi che potrebbero essere aggiornati periodicamente. Dal punto di vista tecnico, è plausibile che Meta utilizzi un sistema di distribuzione basato su CDN ottimizzate, per evitare impatti sulle prestazioni lato client.

Una funzione meno evidente ma potenzialmente più delicata è la cosiddetta lista di aggiornamento contatti. Si tratta di una sorta di Update List che consente di monitorare cambiamenti e attività di utenti specifici. Non è ancora chiaro il livello di dettaglio, ma se implementata senza limiti rigorosi potrebbe sollevare questioni legate alla privacy e alla trasparenza.

Modello di abbonamento e infrastruttura

Le indiscrezioni parlano di un prezzo intorno ai 2,49 euro al mese in Europa, con una fase iniziale di prova gratuita. Una cifra contenuta, studiata per invogliare gli utenti all’acquisto.

Dal lato tecnico, introdurre un livello premium implica una revisione significativa dell’architettura di backend. La gestione dei permessi, ad esempio, potrebbe appoggiarsi a sistemi di feature flag dinamici, già diffusi in ambienti cloud, per attivare o disattivare le funzionalità premium in tempo reale.

Inoltre, l’integrazione con i sistemi di pagamento locali richiede compatibilità con molteplici strumenti: carte, store digitali e normative regionali. Non è un dettaglio secondario, soprattutto in Europa dove il DMA (Digital Markets Act) impone maggiore apertura verso metodi di pagamento alternativi.

WhatsApp: ecco come fa a monetizzare, oggi

Oggi WhatsApp non guadagna dalle chat personali con un modello pubblicitario classico: la leva principale resta il segmento business.

La componente più rilevante degli introiti per Meta consiste nella WhatsApp Business Platform, cioè l’infrastruttura che consente ad aziende, retailer, banche, compagnie aeree e operatori di assistenza di usare l’app come canale ufficiale per notifiche, supporto clienti e messaggi commerciali.

Dal 1° luglio 2025 Meta ha abbandonato il vecchio schema centrato sulla conversazione di 24 ore e applica, per la piattaforma business, una tariffazione per messaggio consegnato sui template inviati dalle aziende; il prezzo varia in base alla categoria del messaggio, al Paese del destinatario e, in alcuni casi, ai volumi mensili.

Le categorie chiave sono marketing, utility e authentication: in pratica cambiano sia il costo sia le regole operative, perché un OTP, una conferma d’ordine e una promozione non hanno lo stesso valore commerciale né lo stesso impatto sull’utente.

Come nasce il ricavo a livello tecnico

Dal punto di vista tecnico, il ricavo nasce quando un’impresa usa API e template approvati da Meta per attivare comunicazioni su larga scala. I messaggi template passano attraverso flussi controllati: classificazione della categoria, verifica del contenuto, consegna sul numero WhatsApp del cliente e rendicontazione per singolo invio.

A monte c’è una struttura che include account business verificati, numeri associati a un WhatsApp Business Account, sistemi di analytics e limiti di messaggistica pensati per contenere spam e abusi. In questo modo WhatsApp monetizza la sua affidabilità infrastrutturale: recapito, tassi di apertura elevati, integrazione con CRM, chatbot, sistemi di ticketing e procedure di autenticazione a due fattori.

Il ruolo della pubblicità indiretta: click to WhatsApp

C’è poi una seconda gamba, meno immediata ma economicamente importante: WhatsApp funziona anche come destinazione commerciale per gli annunci di Meta. Le campagne “click to WhatsApp” su Facebook e Instagram portano l’utente direttamente dentro una conversazione con il brand; il ricavo, in quel caso, nasce dall’advertising venduto sugli altri servizi del gruppo, mentre WhatsApp diventa il punto di contatto che trasforma il clic in lead, assistenza o vendita.

A questo si aggiunge un’altra direttrice più recente: Meta ha già avviato l’espansione degli annunci nello spazio Stato e nella scheda Aggiornamenti, mantenendo separata la monetizzazione dalle chat personali.

Osservazioni critiche e scenari futuri

L’introduzione di WhatsApp Plus rappresenta, evidentemente, un passaggio delicato. Da un lato, offre nuove opportunità di monetizzazione senza ricorrere a pubblicità invasive; dall’altro, rischia di creare una divisione tra utenti standard e utenti premium. Non è un problema immediato, ma potrebbe emergere nel tempo, soprattutto se alcune funzioni dovessero influenzare realmente la comunicazione.

La sfida per Meta consiste nel mantenere l’equilibrio: aggiungere valore senza trasformare un servizio universale in un prodotto segmentato. La scelta di partire con test limitati indica una certa cautela, ma anche la consapevolezza che il margine di errore è ridotto.

Se il modello funzionerà, è probabile che vedremo una progressiva espansione delle funzionalità premium, magari integrate con strumenti di produttività o servizi business. In caso contrario, Meta dovrà rivedere ancora una volta la propria strategia su WhatsApp, tornando a una domanda che resta aperta da oltre un decennio: come monetizzare anche lato consumer senza compromettere ciò che ha reso l’app così diffusa?