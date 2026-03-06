Meta lancia WhatsApp Plus: di cosa si tratta?

Meta si prepara a rivoluzionare il mondo della messaggistica istantanea, annunciando importanti novità che potrebbero cambiare radicalmente l’esperienza di milioni di utenti.

Sulla scia delle tendenze di mercato e osservando da vicino il successo di soluzioni concorrenti, la casa madre di WhatsApp introduce un piano che mira a monetizzare la piattaforma, senza però intaccare le funzionalità essenziali. La novità più rilevante? L’arrivo di un servizio a pagamento, già ribattezzato da molti come WhatsApp Plus, che promette di elevare la gestione delle conversazioni e la personalizzazione dell’app a livelli finora inediti.

La nuova proposta di Meta nasce con l’obiettivo di offrire un’esperienza d’uso ancora più ricca e flessibile. Il cuore dell’offerta ruota attorno alla personalizzazione, una delle richieste più frequenti da parte degli utenti avanzati. Chi sceglierà di sottoscrivere il piano Premium potrà infatti accedere a una vasta gamma di strumenti inediti, pensati per rendere ogni aspetto dell’applicazione più vicino ai propri gusti e alle proprie necessità operative.

WhatsApp Plus: nuovi temi e palette di colori per un’interfaccia su misura

Tra le funzionalità più attese spicca la possibilità di selezionare temi esclusivi e palette di colori personalizzate, trasformando l’interfaccia in un ambiente realmente unico. Questa feature, già ampiamente apprezzata su altre piattaforme, consentirà agli utenti di esprimere la propria identità anche attraverso lo stile visivo della propria app di messaggistica. Non si tratta solo di un vezzo estetico: la scelta di temi e colori può facilitare la distinzione tra chat personali e lavorative, rendendo l’esperienza d’uso più efficiente e intuitiva.

La volontà di offrire opzioni di customizzazione si riflette anche nella possibilità di scegliere tra ben 14 icone differenti per rappresentare WhatsApp sulla schermata principale del proprio dispositivo. Un dettaglio che può sembrare marginale, ma che in realtà permette di differenziare immediatamente l’app rispetto ad altre, sia per motivi estetici che pratici, soprattutto per chi gestisce più account o dispositivi.

Uno degli upgrade più attesi riguarda la funzione delle chat appuntate: il limite attuale di tre conversazioni fissate in cima alla lista sarà drasticamente aumentato, arrivando fino a 20 chat prioritarie. Un cambiamento che strizza l’occhio agli utenti business, ai professionisti e a chi fa un uso intensivo della piattaforma, consentendo di avere sempre a portata di mano le conversazioni più importanti e riducendo al minimo la dispersione di informazioni.

Funzionalità extra in fase di sperimentazione

Meta non si ferma qui: oltre alle opzioni di personalizzazione già menzionate, sono in fase di test ulteriori funzionalità premium, come sticker esclusivi, suonerie personalizzabili e un sistema di reazioni ai messaggi ancora più articolato. Sebbene queste novità siano ancora in una fase sperimentale, il loro possibile arrivo potrebbe rappresentare un ulteriore valore aggiunto per chi desidera un’esperienza di messaggistica sempre più completa e su misura.

L’introduzione di un modello freemium segue una logica di diversificazione dei ricavi già adottata con successo da altre piattaforme di messaggistica. Con un bacino di utenti che supera il miliardo a livello globale, anche una piccola percentuale di adesioni al servizio Premium potrebbe generare ricavi significativi per Meta, senza però intaccare l’accessibilità delle funzioni base, che resteranno gratuite per tutti.