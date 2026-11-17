Airalo è il servizio perfetto se per questo inverno stai preparando una partenza al caldo e hai bisogno di rimanere connesso a internet senza spendere troppo. Una delle piattaforme di eSIM più utilizzate al mondo ti propone adesso il 25% di sconto su tutti i pacchetti utilizzando il codice promozionale BLACK25: la promozione è valida fino al 30 novembre 2026 e ti permette di scegliere la soluzione più adatta alla tua destinazione senza pagare il prezzo pieno.

Ma qual è il vantaggio di utilizzare una eSIM rispetto a una classica SIM? Prima di tutto che non devi affidarti alle tariffe di roaming del tuo operatore italiano che, fuori dall’Unione Europea, possono comportare costi elevati. Poi c’è il vantaggio che fai tutto da app: selezioni la destinazione verso la quale sei diretto, il piano più adatto alle tue esigenze e completi l’installazione senza dover cambiare SIM una volta arrivato. Airalo, considera, promette copertura per più di 200 destinazioni.

E i pacchetti sono flessibili: puoi selezionare la quantità di dati e il periodo di validità in base alla durata del viaggio. Alcune offerte comprendono dati illimitati, altre chiamate e messaggi: insomma, potrai modellare il piano come preferisci a seconda delle tue esigenze di utilizzo.

Il codice BLACK25 è valido su tutti i pacchetti e non è legato a una destinazione specifica: una bella opportunità che potrai sfruttare fino al 30 novembre.