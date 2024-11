AirTag 2 pronto all'arrivo con tre novità interessanti, ecco quando

In tanti se lo chiedono ma in giro non ci sono troppe notizie in merito: quando arriverà il prossimo AirTag 2 di Apple? A quanto pare in queste ore sono venute fuori delle indiscrezioni che potrebbero finalmente fare luce sulla questione. Il popolare dispositivo di localizzazione sta per arrivare con la sua seconda generazione e, stando a quanto riportato, sarà disponibile a metà del prossimo anno. Saranno diversi i miglioramenti che interesseranno il nuovo AirTag 2, anche se di base sarà molto simile al modello attuale.

AirTag 2 arriva nel 2025 ma senza cambiare design

Il design del nuovo AirTag 2 dovrebbe rimanere simile al localizzatore al momento disponibile sul mercato, rilasciato per la prima volta nel 2021. Tuttavia, il dispositivo sarà più avanzato, implicando alcune novità:

Maggiore portata: ideale per tracciare oggetti anche a distanze più elevate; Chip wireless migliorato: per una connessione più stabile e veloce; Privacy potenziata: un aspetto cruciale per contrastare i rischi di utilizzi impropri.

Negli ultimi anni, gli AirTag sono finiti sotto i riflettori per problemi di sicurezza. Alcuni utenti hanno modificato i dispositivi per disattivarne l’audio, facilitando usi illeciti come il monitoraggio non autorizzato di persone. Con il nuovo AirTag, Apple sembra intenzionata ad affrontare questi problemi, offrendo soluzioni più sicure per tutti.

L’AirTag 2, identificato internamente con il nome in codice “B589”, secondo quanto emerso, avrebbe già superato le prime fasi di test produttivi. Da qui si evince che il lancio dovrebbe avvenire nei tempi previsti e dunque entro metà 2025.

Con i nuovi miglioramenti di cui si sta parlando, il prossimo AirTag 2 dovrebbe rendere giustizia al modello attuale. Quest’ultimo infatti ha riportato un gran successo, soprattutto per quanto concerne la sua capacità di integrarsi con l’ecosistema Apple. Ora, con il lancio di questo nuovo prodotto, l’azienda di Cupertino potrebbe offrire un mix perfetto tra praticità e sicurezza, proprio come desiderano gli utenti.