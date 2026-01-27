AirTag 2026 sotto la lente: cosa migliora davvero e cosa no

Con la nuova generazione di AirTag presentata a gennaio 2026, Apple non introduce un prodotto diverso, ma compie un’operazione più sottile: rafforzare un’infrastruttura di tracciamento già diffusa, cercando di renderla più affidabile, più precisa e, almeno nelle intenzioni, più sicura.

AirTag resta un oggetto semplice, quasi banale nella forma, ma il suo valore non è mai stato nell’hardware in sé. È sempre dipeso dalla rete Find My o Dov’è in italiano, cioè da milioni di dispositivi Apple che fungono da nodi passivi di localizzazione. Ed è proprio su questo equilibrio tra potenza distribuita e controllo centralizzato che emergono i punti più interessanti – e controversi – del nuovo modello.

Cosa migliora davvero l’AirTag di nuova generazione: più raggio, meno frustrazione

L’adozione del chip Ultra Wideband di seconda generazione segna un passo avanti concreto, soprattutto per la funzione Precision Finding. L’aumento della portata operativa non è solo un dato tecnico, ma incide su un problema reale della prima generazione: la fase finale della ricerca, quella in cui l’oggetto è “vicino ma non abbastanza”.

Nel mondo reale – parcheggi multipiano, stazioni, aeroporti, spazi chiusi complessi – la precisione aggiuntiva riduce il tempo e la frustrazione, rendendo l’AirTag più coerente con l’idea di “localizzatore affidabile” e meno con quella di semplice indicatore approssimativo.

Anche l’altoparlante più potente va letto in quest’ottica: è una risposta a uno dei limiti pratici più segnalati dagli utenti. Un AirTag silenzioso o appena udibile, in un ambiente rumoroso, è spesso inutile.

Le altre novità tecniche del nuovo AirTag

Per la prima volta Precision Finding è disponibile anche su Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2 o successivi con watchOS aggiornato, estendendo l’esperienza oltre l’iPhone.

Sul versante privacy e sicurezza Apple ribadisce che gli AirTag non memorizzano dati di posizione sul dispositivo, utilizzano identificatori Bluetooth che cambiano frequentemente e cifratura end-to-end nella rete Find My per proteggere la privacy dell’utente.

Ancora, la nuova integrazione con le compagnie di volo tramite “Share Item Location” consente di inviare la posizione di un AirTag a terzi affidabili, utile soprattutto per il recupero di bagagli nelle tratte aeree.

Un AirTag più “adulto”, ma sempre dipendente dal contesto

Nonostante i miglioramenti, il nuovo AirTag resta fortemente dipendente dalla densità dell’ecosistema Apple. La sua efficacia cresce nelle grandi città, negli hub di trasporto, negli ambienti ad alta concentrazione di iPhone e Apple Watch, ma si riduce drasticamente in contesti periferici o poco popolati.

Non è un problema risolvibile con un chip migliore: è un limite strutturale del modello crowd-sourced. Apple lo accetta implicitamente e continua a puntare sulla scala globale del proprio parco dispositivi, ma per l’utente finale questo significa affidabilità variabile, non sempre prevedibile. In altre parole, l’AirTag 2026 è più potente, ma non più autonomo.

Privacy: progresso reale o compromesso permanente?

Anche se Apple ha rafforzato le protezioni, studi e indagini dell’ultimo decennio hanno mostrato come gli AirTag siano stati utilizzati per tracciamenti non autorizzati e persino, in certi casi, per stalking. Le misure anti-stalking (avvisi, Bluetooth con identificatori variabili) sono importanti, ma non eliminano completamente il rischio, specialmente nei confronti di chi non possiede dispositivi Apple.

Quando un AirTag comunica via Bluetooth, non trasmette un identificatore statico riconducibile in modo diretto e permanente al proprietario o al dispositivo. Al contrario, utilizza identificatori Bluetooth temporanei, che cambiano a intervalli regolari. In pratica, ogni AirTag emette un codice crittografico effimero, generato a partire da chiavi note solo al dispositivo e all’account Apple del proprietario.

La rotazione frequente degli identificatori ha uno scopo preciso: impedire che terzi possano tracciare un AirTag osservando passivamente il traffico Bluetooth, ad esempio monitorando gli spostamenti di una persona in luoghi pubblici tramite scanner o beacon. Anche se un attaccante intercettasse il segnale, vedrebbe una sequenza di identificatori apparentemente scollegati tra loro.

Solo i server Apple, all’interno della rete Find My e tramite cifratura end-to-end, sono in grado di ricondurre quegli identificatori temporanei all’AirTag corretto e quindi al legittimo proprietario.

Come funzionano le notifiche antitracciamento

Le notifiche antitracciamento sono la risposta di Apple a uno dei principali rischi emersi con la diffusione degli AirTag: l’uso improprio per seguire persone senza il loro consenso.

Il sistema funziona in questo modo: se un iPhone rileva che un AirTag non associato al proprio Apple ID si muove insieme all’utente per un periodo di tempo significativo, il sistema interpreta questo comportamento come potenzialmente sospetto. A quel punto, l’utente riceve una notifica che segnala la presenza di un AirTag “sconosciuto” nelle vicinanze.

La notifica non è immediata, proprio per evitare falsi positivi (ad esempio in mezzi pubblici o ambienti affollati), ma scatta quando il movimento congiunto diventa persistente. Una volta avvisato, l’utente può visualizzare la posizione approssimativa dell’AirTag, farlo suonare per individuarlo fisicamente, accedere a istruzioni per disattivarlo rimuovendo la batteria.

Apple ha esteso queste funzioni anche agli utenti Android tramite un’app dedicata, ma l’esperienza resta meno integrata rispetto a quella su iOS, e questo rappresenta uno dei limiti più discussi del sistema.

Protezione reale, ma non assoluta

È importante sottolineare che identificatori a rotazione e notifiche antitracciamento non rendono impossibile l’abuso, ma lo rendono più complesso, più visibile e più rischioso per chi tenta di utilizzare gli AirTag in modo improprio.

Un AirTag può ancora essere sfruttato in contesti di sorveglianza mirata, soprattutto se l’obiettivo non utilizza dispositivi Apple, non usa dispositivi Apple aggiornati o ignora gli avvisi. Tuttavia, rispetto a tracker Bluetooth tradizionali o a soluzioni meno regolamentate, Apple ha introdotto un livello di difesa che sposta l’abuso da “banale” a “non immediato”, un confine che, nella sicurezza, fa una differenza concreta.

Criticità e i limiti che restano

Oltre alla questione privacy, che abbiamo affrontato nei precedenti paragrafi, quali altri limiti permangono nella nuova generazione di Apple AirTag?

Innanzi tutto, la dipendenza dall’ecosistema Apple. Per sfruttare appieno le nuove caratteristiche è necessario possedere dispositivi come iPhone con iOS 26 o iPad aggiornati e, per funzioni avanzate, un Apple Watch recente.

La tecnologia di localizzazione crowd-sourced di AirTag è molto efficace dove ci sono molti dispositivi Apple attivi. In aree rurali o zone con scarsa densità di iPhone/Watch, la precisione diminuisce e l’efficacia del ritrovamento si riduce.

Con la nuova generazione, nonostante il range maggiore e lo speaker più potente, Apple non ha esteso in modo significativo la durata della batteria (una comune CR2032). Ha ottimizzato i consumi, ma non ha introdotto innovazioni rilevanti. Tanto che la batteria ha un’autonomia di circa 12 mesi trascorsi i quali deve essere sostituita.

Tecnologie come la Ultra Wideband, pur offerte come precision-enhancing, sono soggette a limiti fisici e potenziali attacchi software che possono alterare i risultati di localizzazione, come evidenziato in diverse ricerche accademiche (Ghost Peak, Pestourie, Politecnico di Milano).