AirTag Apple ma per dispositivi Android? Ecco l'accessorio perfetto

Uno dei più grandi vantaggi dell’ecosistema Apple rispetto a Google è la presenza di un accessorio utile come l’AirTag.

Si tratta di un dispositivo che permette di individuare dispositivi dello stesso brand che sono stati persi. In ambiente Android, però, a quanto pare si stanno affacciando sul mercato soluzioni simili e altrettanto interessanti.

L’ultimo e più convincente prodotto in questo contesto è proposto da Eufy, marchio sotto Anker, che ha intenzione di lanciare sul mercato l’alternativa ideale per il sistema operativo di Google.

Le proposte di Eufy, in realtà, sono due. Stiamo parlando di SmartTrack Link, un piccolo portachiavi di forma quadrata, e la SmartTrack Card, di funzionamento identico ma con la forma di una carta, dunque facile da contenere in un portafoglio.

AirTag, Anker offre una “doppia” alternativa per Android

Entrambi offrono pieno supporto per quanto riguarda Trova il mio dispositivo di Google, sistema che lavora eseguendo il crowdsourcing della posizione di smartphone e tablet Android. Il tutto proponendo all’utente la localizzazione esatta dell’accessorio su una mappa, anche se lo smartphone/table è offline.

Secondo quanto affermato dai produttori, sia SmartTrack Link che SmartTrack Card saranno disponibili a partire dal prossimo mese di giugno. Per quanto riguarda i prezzi, non vi sono ancora comunicazioni ufficiali.

Nonostante ciò, secondo le stime del sito techradar.com dovrebbero assestarsi intorno ai 19,99 dollari per Link (poco più di 18 euro) e 29,99 dollari per la versione Card (circa 28 euro). Nel frattempo è bene ricordare come anche altre aziende oltre ad Anker, come Chipolo e Pebblebee, si sono già lanciate in questo settore offrendo valide alternative.

Intanto, tra gli utenti Apple, l’attenzione è focalizzata sulla futura uscita di AirTag 2. In questo caso, però, si prevede un’attesa più lunga.