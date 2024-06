Non ci sono dubbi sul fatto che a breve arriverà una versione di Alexa, l’assistente virtuale di Amazon, potenziata con l’intelligenza artificiale. Ma quanto costerà? Perché sì, avrà un prezzo, come lasciato intendere da David Limp, ex SVP dei dispositivi e servizi Amazon, lo scorso anno. Di notizie ufficiali ancora non ce ne sono, ma secondo le ultime indiscrezioni il costo mensile potrebbe essere compreso tra i 5 e i 10 dollari. Più il costo di Prime, ovviamente.

Alexa con l’intelligenza artificiale? Sì, ma solo a pagamento

Le fonti di Reuters non hanno dubbi: il colosso di Seattle presenterà l’aggiornamento di Alexa in chiave AI questo agosto. Di questo upgrade se ne parla come un “tentativo disperato” di rendere l’assistente virtuale ancora più versatile e intelligente, come quelli della concorrenza, principalmente Google, Microsoft e Apple. Ancora secondo le fonti, con la versione AI di Alexa non bisognerà più pronunciare il suo nome per evocarla e potrà completare più richieste nelle stesso momento, come scrivere una breve email e ordinare da asporto tramite Uber Eats e simili.

Ma non è tutto, perché la versione più avanzata dell’assistente virtuale di Amazon potrebbe anche “imparare” dagli utenti e creare routine, come accendere la macchina da caffè appena suona la sveglia.

Questo però non significa che il modello “base” di Alexa verrà abbandonato a sé stesso. Amazon prevede infatti di rendere disponibile la versione arricchita con l’intelligenza artificiale come alternativa e tramite un pagamento mensile, non incluso nel pacchetto di vantaggi Prime. Il costo non dovrebbe superare i 10 dollari.

Il colosso statunitense è stato raggiunto dalla redazione di The Verge per un commento, ma la dichiarazione rilasciata è abbastanza vaga e non aggiunge nulla di nuovo: «Abbiamo già integrato l’intelligenza artificiale in diversi componenti di Alexa e stiamo lavorando duramente per un’implementazione su larga scala […] per consentire un’assistenza ancora più proattiva, personale e affidabile per tutti i nostri clienti.»