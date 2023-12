Alexa, molti utenti lamentano problemi nell'accensione delle luci

Tutti gli utenti che usano gli altoparlanti Echo e gli schermi smart di Amazon si sarebbero ritrovati improvvisamente con un grave problema. A quanto pare infatti sono arrivate più segnalazioni di persone che non riuscirebbero a controllare le luci utilizzando i comandi vocali trasmessi all’assistente vocale Alexa.

Online sono arrivate tantissime lamentale riguardo alla questione. Gli utenti infatti non riescono a capire da cosa proviene il malfunzionamento, avendo provato tutte le soluzioni possibili.

Di solito tutto quello che bisogna dire è: “Alexa, accendi le luci” oppure “Alexa, spegni le luci“. Questo comporterebbe dunque l’accensione o lo spegnimento di tutte le lampadine e luci smart connesse all’altoparlante di riferimento o allo schermo smart di Amazon. La risposta sembrerebbe essere stata la stessa nella maggior parte dei casi, con la celebre intelligenza artificiale che, non avendo avuto modo di eseguire il comando risponderebbe: “Mi dispiace, non ho trovato nessun dispositivo o un gruppo chiamato luci“.

Alexa non funziona con l’accezione e lo spegnimento delle luci, ecco alcune soluzioni

Il problema in corso non è affatto una cosa da nulla. Si stima che la maggior parte delle persone che acquistano un prodotto della gamma Echo, lo faccia per collegarvi delle luci intelligenti. Nel frattempo, alcuni utenti affermano di riuscire ad accendere solo ed esclusivamente le luci individuali ma non quelle collegate ad un gruppo.

Qualcuno sarebbe riuscito a risolvere con i caro vecchio metodo, ovvero il riavvio delle luci smart, sincronizzandole di nuovo come se fossero state appena acquistate. Per alcuni invece il problema si sarebbe risolto automaticamente.

Molte persone avrebbero ottemperato alla problematica eliminando la parola “luce” dal comando vocale e dicendo semplicemente “Alexa, accendi/spegni (esempio) camera da letto”. Al momento pare non esserci una soluzione definitiva al problema. Ci ritroviamo molto probabilmente di fronte ad un bug che nel giro di questi giorni potrebbe essere risolto.