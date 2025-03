Alibaba lancia R1-Omni, l'AI in grado di capire e prevedere emozioni umane

A quanto pare Alibaba ha intenzione ancora di stupire pubblico e addetti ai lavori, presentando un nuovo e interessante modello AI. Stiamo parlando di R1-Omni che, a quanto pare, sarà non solo in grado di leggere le emozioni umane ma anche di prevederle.

R1-Omni si basa sul modello open source HumanOmni-0.5B, creato dal capo ricercatore di Alibaba Jiaxing Zhao. Secondo quanto rivelato da alcuni test portati avanti dal sito Gigazine, le potenzialità di questo nuovo modello AI sono impressionanti.

Il modello AI, messo alla prova con alcuni filmati, ha dimostrato di poter individuare un soggetto arrabbiato esaminando espressioni facciali e tono della voce. R1-Omni non si è limitato a citare la rabbia come sentimento, specificando come l’uomo esaminato provasse paura e stesse abbassando la voce, ipotizzando come lo stesso fosse alle prese con una situazione di emergenza o comunque di tensione emotiva.

R1-Omni può leggere le tue espressioni facciali e il tono della tua voce

Un altro filmato usato per i test ha invece evidenziato una situazione in cui la protagonista ha dimostrato felicità. L’AI ha individuato il sorriso, cogliendo una sfumatura di confusione, come se la stessa fosse sorpresa in modo piacevole.

Per raggiungere questo livello di raffinatezza, Alibaba si affida a una tecnica chiamata Apprendimento Rinforzato con Ricompense Verificabili (RLVR), che a quanto pare sta dando i frutti sperati. Sembra che R1-Omni abbia reso la formazione più efficiente utilizzando il metodo di apprendimento delle materie Group Relative Policy Optimization (GRPO), utilizzato anche in DeepSeek-R1. A proposito: non è chiaro se la denominazione R1 in comune tra i due modelli sia voluta o meno.

Se confermate queste premesse, la nuova “creatura” di Alibaba rappresenta un ulteriore passo avanti nell’evoluzione dell’AI e una conferma concreta che la Cina vuole giocare un ruolo da protagonista in questo settore emergente.