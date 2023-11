Aliro, standard aperto per le serrature smart supportato da Apple, Google, Samsung e Qualcomm

La Connectivity Standards Alliance (CSA), intesa che vede la partecipazione diretta dei più noti “big” dell’industria, ha l’indiscutibile merito di aver fatto riunire intorno a un tavolo tutti i produttori al fine di definire e promuovere uno standard comune per il mondo dell’Internet delle Cose. Nella sua versione più aggiornata, Matter 1.2 sta davvero rivoluzionando il mondo dell’automazione e dei dispositivi per la smart home. Adesso è la volta di Aliro, un altro standard aperto fortemente voluto da CSA, che già ha raccolto l’adesione di Apple, Google, Samsung e Qualcomm, nonché di alcuni tra i principali produttori di serrature intelligenti.

Aliro: cos’è e come funziona lo sblocco delle serrature smart con qualunque dispositivo

Sì, perché Aliro vuole essere un protocollo di comunicazione standardizzato che permette a serrature smart, lettori di accesso e dispositivi client degli utenti (smartphone, smartwatch e device indossabili) di dialogare senza difficoltà. Con Aliro qualsiasi dispositivo autorizzato può sbloccare in tutta sicurezza le serrature smart in casa, ufficio, palestra o altro luogo, indipendentemente dal produttore dello smartphone e della serratura.

Grazie a un approccio semplice, Aliro riduce la complessità per l’integrazione tra sistemi diversi; è flessibile supportando diverse tipologie di installazioni e architetture; costituisce una base per implementare soluzioni di accesso sicure e affidabili. La massima interoperabilità consente a dispositivi e lettori di colloquiare indipendentemente dal produttore che li ha realizzati.

Lo standard mira alla creazione di una piattaforma comune in cui i fornitori di controllo degli accessi e i produttori di dispositivi mobili collaborano, eliminando tutti quegli ostacoli che, storicamente, hanno sempre rallentato l’innovazione.

Grazie ad Aliro, i fornitori di prodotti e servizi possono offrire ai loro clienti commerciali soluzioni che puntano sull’interoperabilità hardware. D’altra parte, i clienti residenziali possono finalmente utilizzare il loro telefono o un dispositivo indossabile al posto di una chiave fisica per superare ingressi e aprire porte.

Dal canto loro, gli installatori possono ridurre la complessità di installazione e la risoluzione dei problemi derivanti dall’utilizzo di hardware di produttori differenti.

“Il punto è costruire una soluzione che sia ampiamente adottata e affidabile, piuttosto che continuare a seguire il mercato attuale in cui esistono soluzioni legate alle singole aziende“, ha affermato Nelson Henry, presidente del gruppo di lavoro. Aliro fornisce un singolo punto di integrazione che può essere utilizzato da più fornitori e con diverse tecnologie per condividere in modo sicuro le credenziali di accesso.