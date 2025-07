Gemini, novità per la smart home: messaggi direttamente su Google Home

Nel panorama delle case intelligenti, l’evoluzione tecnologica sta ridefinendo il modo in cui comunichiamo all’interno delle nostre abitazioni.

Un passo fondamentale in questa direzione arriva da Gemini, il nuovo assistente virtuale di Google, che introduce una funzione capace di trasformare in modo radicale l’esperienza utente: la possibilità di trasmettere messaggi vocali a tutti i dispositivi connessi della propria smart home. Questa novità rappresenta un avanzamento notevole rispetto a quanto offerto finora dall’Assistente Google, segnando l’inizio di una nuova era per l’interazione domestica intelligente.

Fino ad oggi, chi desiderava inviare comunicazioni vocali ai vari Nest speaker e smart display sparsi per casa doveva necessariamente affidarsi alle capacità dell’assistente. Con l’arrivo di Gemini, la gestione di questa attività diventa più autonoma, fluida e immediata.

Il segreto di questa rivoluzione risiede nell’integrazione diretta con l’API Google Home, che consente al nuovo assistente di orchestrare le comunicazioni vocali senza dover più passare attraverso il precedente sistema di gestione. Il risultato? Un’esperienza di broadcast più veloce, affidabile e personalizzabile, capace di adattarsi alle esigenze quotidiane di ogni famiglia.

La funzione broadcast è un salto di qualità per la smart home

L’attivazione della funzione broadcast è stata pensata per essere alla portata di tutti. Gli utenti devono semplicemente accedere all’app di Gemini, selezionare l’icona del profilo, entrare nella sezione “App” e abilitare Google Home.

In alcuni casi, il sistema richiederà anche di attivare la App Activity, garantendo così un controllo trasparente e sicuro sulle interazioni vocali. Una volta completata questa rapida configurazione, sarà possibile chiedere a Gemini di trasmettere messaggi vocali a tutti i dispositivi collegati oppure di indirizzarli a stanze o apparecchi specifici, ottimizzando così la comunicazione familiare e semplificando la gestione delle attività quotidiane.

Il rilascio di questa innovazione sta avvenendo in modo graduale, con una transizione che punta a sostituire progressivamente l’Assistente Google nella gestione delle comunicazioni domestiche.

Attualmente, alcuni utenti potrebbero notare che Gemini si appoggia ancora in parte al vecchio sistema per completare le richieste di broadcast, ma la piena autonomia del nuovo assistente è ormai alle porte. Questa transizione si inserisce in un percorso di potenziamento continuo delle funzionalità offerte da Gemini, che già oggi consente di effettuare chiamate, inviare messaggi, impostare sveglie e timer, controllare la riproduzione multimediale e molto altro, rendendo la gestione della casa sempre più semplice e integrata.