Nuova estensione Gemini recupera alcune funzioni dell'Assistente Google

Gemini ha preso il sopravvento sull’Assistente Google, ma questo passaggio di consegne non è stato del tutto indolore.

Alcuni utenti infatti, hanno lamentato della perdita di alcune funzioni che, se sul più datato assistente virtuale erano quasi scontate, sulla nuova piattaforma basata sull’Intelligenza Artificiale non sono state implementate. Tra le funzionalità “smarrite” vi è la possibilità di impostare timer e sveglie, oltre a poter controllare la riproduzione di contenuti multimediali.

Gli sviluppatori di Google, a quanto pare, hanno captato questa lacuna andando a proporre una soluzione attraverso una nuova estensione di Gemini. Come spiega la compagnia di Mountain View, questo strumento permette al modello AI di gestire diversi aspetti del dispositivo con cui, fino a questo momento, non poteva interagire.

Gemini “recupera” alcune utili funzioni dell’Assistente Google

L’estensione, in termini pratici, permette all’utente di impostare e gestire timer legati all’app Orologio, aprire siti Web, scattare foto e screenshot, riprodurre contenuti multimediali ed effettuare tante altre azioni comuni. Il tutto semplicemente impartendo comandi vocali a Gemini. Come confermato dagli sviluppatori, l’AI è in grado anche di gestire più richieste in contemporanea, con l’utente che può creare combinazioni senza particolari limiti.

Secondo quanto trapelato, nel prossimo futuro l’estensione otterrà ulteriori comandi, al momento non disponibili. A tal proposito si parla della gestione della torcia, l’abilitazione del Bluetooth o azioni legate alla batteria del telefono o al riavvio/spegnimento dello stesso.

Lo sviluppo di Gemini si sta muovendo anche in altre direzioni e, a tal proposito, uno dei servizi di Google a giovarne maggiormente è Gmail, grazie al sistema di ricerca avanzata dei messaggi e altre funzioni che permettono una gestione approfondita della posta elettronica.