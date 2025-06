Appena 9 millimetri quando chiuso, un ampio display interno da 7,6 pollici, 12 GB di RAM e la struttura in Armor Aluminum: il nuovo Samsung Galaxy Z Fold 7 si prepara a fare il suo debutto ufficiale il prossimo 9 luglio, con la sua presentazione durante l’evento Unpacked. Con un profilo più snello e caratteristiche tecniche rinnovate, il nuovo smartphone pieghevole punta a consolidare la leadership di Samsung in questa nicchia di mercato.

Il nuovo modello si distingue per un netto miglioramento in termini di design. Grazie a una completa riprogettazione degli interni, Samsung è riuscita a ridurre lo spessore del dispositivo, rendendolo più pratico sia in modalità chiusa che aperta. Questo risultato è stato ottenuto anche grazie a una porta di ricarica ottimizzata, che contribuisce alla maggiore maneggevolezza del dispositivo.

Oltre al design, il nuovo pieghevole Samsung presenta importanti aggiornamenti ai suoi schermi. Entrambi i display, interno ed esterno, vantano cornici ridotte che massimizzano l’area visiva disponibile. Questo permette agli utenti di godere di un’esperienza visiva più immersiva e coinvolgente. Inoltre, sotto la scocca, il dispositivo è equipaggiato con l’ultimo processore Snapdragon, che garantisce prestazioni superiori e una reattività senza precedenti.

Fold 7 e Armor Aluminum: la scelta che divide gli utenti

Nonostante i significativi progressi nel design, Samsung ha deciso di mantenere l’Armor Aluminum come materiale principale per la struttura del dispositivo, rinunciando al più resistente titanio già utilizzato in altri modelli premium.

Questa scelta ha generato opinioni contrastanti tra gli appassionati: da un lato, la riduzione dello spessore è stata accolta positivamente, ma dall’altro lato, emergono preoccupazioni sulla longevità del dispositivo. Essendo uno smartphone foldable, Fold 7 è naturalmente soggetto a stress meccanici continui, e la robustezza dei materiali è un aspetto cruciale per molti utenti.

Con tale dispositivo, Samsung sembra aver dato priorità all’eleganza e alla portabilità, sacrificando in parte la robustezza strutturale. Questa scelta, sebbene controversa, rappresenta comunque un passo avanti significativo nel settore degli smartphone pieghevoli. Il dispositivo combina un design sottile con display migliorati, offrendo un’esperienza d’uso innovativa e avanzata. Resta da vedere se questi miglioramenti saranno sufficienti a convincere gli utenti a investire in un dispositivo che promette di ridefinire il mercato di questo settore emergente.