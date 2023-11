Samsung, l'idea del titanio per tutti i modelli Galaxy S24

Le voci si fanno sempre più insistenti e ovviamente l’hype cresce sempre di più: i Galaxy S24 di Samsung si avvicinano a grandi passi. Secondo quanto riportato, già all’inizio di questo mese sarebbero arrivate delle conferme in merito alla volontà del colosso sudcoreano di implementare un telaio in titanio per il suo top di gamma assoluto.

Durante le ultime ore però ci sarebbe stata una nuova fuga di indiscrezioni giunte a confermare tale voce, integrandola con una novità. Da quanto si apprende infatti Samsung sarebbe addirittura pensando di estendere questa caratteristica all’intera linea S24.

Intanto giungono ulteriori conferme sul fatto che l’Ultra avrà il tanto bramato telaio in titanio, con le ultime fasi si teat entrate nel vivo. Sono diverse le aziende con cui Samsung ha scelto di collaborare per sviluppare al meglio questa soluzione, tra cui Solomon, un’azienda americana.

Il colosso inoltre starebbe sfruttando quest’ultimo periodo per raccogliere le sensazioni degli utenti in merito all’utilizzo di questo nuovo materiale. Nel caso in cui le opinioni dovessero essere positive, Samsung potrebbe scegliere di espandere la novità anche agli altri due modelli della serie.

Samsung, il titanio anche per Galaxy S24 ed S24+

Tutto questo discorso vale nonostante il fatto che un telaio in titanio potrebbe costare a Samsung circa quattro o cinque volte in più rispetto alla solita opzione. L’utilizzo dei telai in alluminio dell’S23 attualmente costa a Samsung infatti meno di 20 dollari per unità.

Si dice che l’azienda sudcoreana punti a circa 15 milioni di unità: ciò significherebbe il numero totale di S23 Ultra spediti fino ad ora.

Quella del titanio dovrebbe essere una delle nuove caratteristiche degli smartphone di Samsung, anche se l’azienda sta puntando su un ossatura ben delineata. Questa resterà composta da una fotocamera con sensore principale da 200 MP e da uno schermo OLED da 6,8 pollici di ampiezza.