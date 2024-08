Gemini ora aiuta gli utenti nella ricerca dei messaggi in Gmail: ecco come

Per chi non lo avesse ancora notato, Google ha migliorato ed aggiornato in sordina il suo potente modello di intelligenza artificiale Gemini, integrandolo in un numero sempre maggiore di app. Al momento si tratta dell’assistente intelligente predefinito sui Pixel 9 ed è integrato già all’interno della maggior parte delle app di Google Workspace.

Quest’estate l’azienda ha dato una scossa anche a Gmail, noto servizio di posta elettronica, che ha avuto un assaggio delle peculiarità di Gemini. In primo luogo, Google ha introdotto un pulsante “riepiloga email” all’interno dell’app per poi agire anche sulla versione web introducendo un pannello laterale interamente dedicato a Gemini che consente gli utenti di riassumere il contenuto delle email, di suggerire risposte e persino rispondere a domande in base ai contenuti in arrivo. Ora, questa stessa funzionalità sta arrivando su Gmail per gli smartphone Android sotto forma di un pulsante dedicato.

Google si prepara ad implementare Gemini su Gmail per Android con una novità

Google sta per lanciare un nuovo tasto su Gmail per Android chiamato “Gmail Q&A“. Si parla di un’imminente disponibilità anche per iOS, anche se l’azienda non ha detto esattamente quando. Fondamentalmente, questa novità consente di poter fare tutte le cose che Gemini offre sulla versione web di Gmail e dunque, come detto, riassumere email, trovare informazioni specifiche, raggruppare i messaggi per persona e quant’altro, tutto direttamente con lo smartphone.

Puoi avviare Gemini nell’app Gmail bisogna solo toccare il pulsante dedicato in alto a destra o utilizzando il pulsante “riepiloga questa e-mail” all’interno di un’e-mail singola. Per ora la ricerca avverrà solo nella posta in arrivo, ma Google afferma che presto l’AI sarà in grado di esaminare anche il Drive. Questa è l’ennesima risposta alla concorrenza che cerca di lanciare delle novità, a conferma che Google vuole tenere il suo livello di leadership invariato.