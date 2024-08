Google Pixel 9 Pro XL: segnalati problemi alla fotocamera e alla ricarica

Se ne è parlato per mesi e ora che la serie Pixel 9 di Google è stata lanciata, i nuovi smartphone top di gamma stanno cominciando a diventare sempre più presenti tra gli utenti che li attendevano. Sfortunatamente, alcuni acquirenti hanno avuto dei riscontri negativi dopo l’acquisto, in quanto sarebbero venute fuori alcune segnalazioni davvero spiacevoli. Qualcuno al momento parla addirittura di un difetto di inclinazione della fotocamera.

Google ha lanciato la sua nuova serie Pixel 9 il 13 agosto, con Pixel 9 e Pixel 9 Pro XL che sono arrivati ufficialmente in vendita lo scorso 22 agosto. Ad oggi un utente proprietario del Pixel 9 Pro XL ha scritto su Reddit per esporre un problema della fotocamera del suo nuovo smartphone che sta suscitando un po’ di inquietudine tra il pubblico.

Google Pixel 9 Pro XL: fotocamera e ricarica da rivedere?

Secondo un utente e il suo post su Reddit, ci sarebbe una “inclinazione fastidiosa” a disturbare la registrazione dei suoi video. L’utente afferma di aver scoperto il problema quando ha tentato di passare dallo zoom 2x allo zoom 5x.

Almeno per il momento, non è chiaro quanto sia diffuso questo problema, ma a quanto pare non si tratterebbe di un caso isolato. All’interno dello stesso argomento su Reddit infatti si sono palesati altri utenti che sono intervenuti, affermando di avere anche loro problemi di inclinazione. Tuttavia, sembra che il problema non sia relegato solo ed esclusivamente al teleobiettivo.

Un utente di Reddit sostiene che il problema di inclinazione è tranquillamente visibile mediante l’obiettivo ultrawide. Qualcun altro riferisce di aver notato il tutto usando sia il teleobiettivo che l’obiettivo ultrawide. Nel frattempo altri utenti parlano di questo problema come occasionale.

Per quanto concerne invece la batteria, il problema sarebbe relativo alla ricarica wireless. Gli utenti parlano sia di un surriscaldamento eccessivo che dell’eventualità che la ricarica si stoppi dopo pochi minuti non arrivando dunque al termine.

Al momento tutti i recensori che in Italia hanno messo le mani sui nuovi smartphone di Google non sembrano aver riscontrato tali problematiche. Si attendono comunque anche dei riscontri da parte dell’azienda.