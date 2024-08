Google Pixel 9 Pro e Pro Fold: se li volete dovrete aspettare un po', ecco perché

Proprio ieri è stata la volta di uno degli eventi più attesi di questo 2024 ed in particolare dell’estate. Google infatti ha presentato ufficialmente i suoi nuovi dispositivi, quei Pixel 9 di cui si è tanto parlato durante le scorse settimane. Sebbene l’intera famiglia Pixel 9 sia stata lanciata da poche ora, è subito diventata disponibile per il pre-ordine. Come è stato fatto notare, alcuni dispositivi verranno spediti un po’ più tardi rispetto ad altri.

Questa nuova gamma Pixel 9 per la prima volta comprende quattro modelli. Oltre ai modelli base e Pro, Google ha dato vita ad un nuovo modello XL, introducendo anche il suo pieghevole di seconda generazione. Di conseguenza, la serie è ora composta come segue: Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold.

Oltre ad ampliare la famiglia, Google sta anche facendo qualcosa di leggermente diverso per le spedizioni. Invece di spedire tutti i modelli disponibili nella stessa data, l’azienda ha optato per un particolare frazionamento. Il Pixel 9 e il Pixel 9 Pro XL cominceranno ad essere spediti dal 22 agosto. Chi desidera invece un Pro o un Fold, dovrà aspettare fino a settembre. Il colosso della tecnologia non ha fornito una data esatta per l’inizio delle spedizioni ma dovrebbe essere previsto per il mese prossimo.

Google Pixel 9 Pro: le specifiche tecniche

Per chi si fosse perso il nostro articolo dedicato alla presentazione dei nuovi smartphone della gamma Pixel 9, ecco proprio le specifiche tecniche del Google Pixel 9 Pro: