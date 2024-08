Pixel 9, le novità dei nuovi smartphone Google: display più luminosi, IA e fotocamera top

La nuova linea di smartphone Google Pixel 9, appena presentata nel corso dell’evento MadeByGoogle, si prefigge come obiettivo primario quello di portare l’esperienza utente a un livello superiore, combinando hardware di punta e intelligenza artificiale avanzata. I nuovi Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold sono stati sviluppati dall’azienda di Mountain View per offrire prestazioni superiori, un design elegante e un set di funzionalità innovative, tutte supportate dal potente chip Google Tensor G4.

Google Pixel 9: raffinatezza e resistenza

Gli smartphone Google Pixel 9 di ultima generazione si distinguono per il design raffinato che esalta l’iconica barra della fotocamera, ora più scolpita e piacevole al tatto. Le nuove finiture combinano vetro opaco sul retro e metallo lucido sui bordi, offrendo una sensazione premium e una resistenza raddoppiata rispetto al predecessore, Pixel 8. Il Pixel 9 Pro è per la prima volta disponibile in due varianti: una da 6,3 pollici e una da 6,8 pollici, entrambe dotate di display Super Actua, descritto come il più luminoso di sempre.

Le finiture dei nuovi dispositivi risultano accattivanti: il dorso è realizzato in vetro opaco mentre i lati in metallo lucido.

A parte le dimensioni del display, i tempi di ricarica e la potenza, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL condividono tutte le stesse specifiche e funzionalità.

Sono inoltre dispositivi che nascono per durare. Per tutti i Pixel 9, indipendentemente dal modello scelto da ciascun utente, Google promette ben 7 anni di aggiornamenti.

Nell’immagine il nuovo Google Pixel 9.

Prestazioni fotografiche: miglioramenti radicali

La fotocamera dei Pixel 9 rappresenta un’evoluzione significativa rispetto ai modelli precedenti. L’obiettivo ultrawide del Pixel 9 è passato da 12 MP a 48 MP, mentre la nuova fotocamera frontale da 42 MP garantisce selfie di qualità eccezionale, anche in condizioni di scarsa luminosità.

Grazie a funzioni come Aggiungimi, che permette di includere chi scatta l’immagine nelle foto di gruppo, e alla rinnovata modalità Panorama, acquisire foto perfette diventa ancora più semplice. Magic Editor e Video Boost, disponibili sui modelli Pro, offrono strumenti di editing avanzati per perfezionare ogni scatto e video.

Video Boost, in particolare, appare ancora più performante, ed elabora i video notturni il doppio più velocemente una volta caricati. Sui Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL, è possibile sfruttare il teleobiettivo da 48MP con zoom 5x per registrare video ad alta risoluzione fino a 20x grazie alla funzionalità Video Zoom ad Alta Definizione.

Aggiungimi, invece, utilizza l’intelligenza artificiale per comporre una foto in un due tranche: nella prima fase, il fotografo scatta l’immagine e poi passa il telefono a uno dei partecipanti. In questo modo, acquisendo una seconda foto, l’IA di Google può compiere “la magia” e avvicinare tutte le persone in un’unica immagine professionale.

Nell’immagine, il nuovo Pixel 9 Pro.

Potenza e intelligenza: Google Tensor G4 e Gemini Nano

Il cuore della nuova linea Pixel è il chip Google Tensor G4, sviluppato in collaborazione con Google DeepMind. Questo SoC è progettato per gestire i modelli IA più avanzati: tra di essi spicca Gemini Nano, con le sua abilità multimodali che permettono al telefono di comprendere testo, immagini e audio con una fluidità senza precedenti.

La gamma Pixel 9 è dotata di 12 GB di RAM, mentre i modelli Pro ne offrono 16 GB, garantendo un’esperienza d’uso fluida e reattiva. Si tratta di un balzo in avanti rispetto ai predecessori.

Innovazioni in campo IA: Gemini Live e Pixel Studio

Gemini Live porta l’interazione con l’assistente virtuale a un nuovo livello, offrendo conversazioni fluide direttamente dal telefono o tramite gli auricolari Pixel Buds. L’obiettivo è quello di colloquiare in maniera ancora più intuitiva e naturale rispetto a quanto fatto fino ad oggi.

Pixel Studio, invece, si presenta come una piattaforma creativa che combina IA e modelli di diffusione per generare immagini da zero, offrendo agli utenti una “tela bianca” utile per esprimere le proprie abilità creative.

Google spiega che Pixel Studio combina un modello di diffusione eseguito sul dispositivo locale appoggiandosi al SoC Tensor G4 con un modello di conversione da testo a immagini (Imagen 3) ospitato sul cloud. Con un’interfaccia utente ottimizzata per suggerimenti rapidi, cambi di stile ed editing, Pixel Studio aiuta a dare vita alle idee all’interno di qualsiasi conversazione.

Funzioni esclusive: Screenshot e Meteo

Screenshot, una nuova app esclusiva per i Pixel 9, rende la gestione delle immagini salvate più efficiente, consentendo di trovare rapidamente ciò che serve grazie all’IA che analizza e organizza i contenuti. Una manna dal cielo per tutti coloro che sono abituati a scattare una foto alle informazioni di proprio interesse ma che spesso incontrano difficoltà nel recuperarle a posteriori.

L’app Meteo, anch’essa alimentata dall’IA, offre adesso previsioni personalizzate e accurate, arricchite con i report automaticamente generati da parte di Gemini Nano.

Sicurezza e comunicazione: SOS satellitare e Chiamate Nitide

La sicurezza è al centro dell’esperienza Pixel 9, grazie all’introduzione della funzionalità SOS Satellitare: permette di contattare i servizi di emergenza anche in assenza del segnale di rete mobile.

La nuova funzione Chiamata Nitida migliora la qualità audio, mentre Note di Chiamata fornisce un riepilogo completo della conversazione, direttamente sul dispositivo, proteggendo la privacy degli utenti. Quest’ultima è attivabile con le conversazioni della durata di almeno 30 secondi e produce un trascrizione completa della chiamata poco dopo aver riagganciato.

Lancio in Italia e disponibilità

Google ha stretto nuove collaborazioni per rendere i Pixel 9 disponibili a un pubblico ancora più ampio nel nostro Paese. Oltre ai partner storici come Unieuro, Vodafone e Amazon, la gamma Pixel sarà disponibile anche nei punti vendita MediaWorld. I prezzi partono da € 899 per il Pixel 9, € 1.099 per il Pixel 9 Pro, e € 1.199 per il Pixel 9 Pro XL, con disponibilità a partire dal 22 agosto.

Il lancio dei Pixel 9 sarà accompagnato da un tour itinerante in diverse città italiane, dove gli utenti potranno esplorare le nuove funzionalità dei dispositivi. Il roadshow “Scopri la Magia” offrirà l’opportunità di testare l’assistente virtuale Gemini, sperimentare Magic Editor e scoprire come le innovazioni di Google possono migliorare la vita quotidiana.

Le tappe previste per il roadshow e aperte al pubblico sono le seguenti:

Polignano a Mare – Piazza Aldo Moro (22, 23 agosto)

Napoli – Lungomare Caracciolo (25, 26 agosto)

Rimini – Piazzale Kennedy (28, 29 agosto)

Bologna – Piazza 20 settembre (31 agosto, 1 settembre)

Genova Porto Antico (4 settembre)

Milano – Piazza Gae Aulenti (7, 8 settembre)

I Google Pixel 9 al microscopio

Riassumiamo di seguito le principali caratteristiche dei nuovi smartphone Pixel 9, estrapolandole dalla lunga lista di specifiche condivisa da Google.

Specifiche Pixel 9

Specifiche Tecniche Dettagli Display Actua da 160 mm, OLED 1080 x 2424 a 422 PPI, Refresh Rate: 60-120 Hz, Gorilla Glass Victus 2 Dimensioni e Peso 152,8 x 72 x 8,5 mm, 198 g Batteria e Ricarica 4700 mAh, Ricarica rapida: 55% in 30 min (con caricatore 45W), Wireless Qi, Condivisione batteria Memoria e Archiviazione 12 GB di RAM, 128 GB / 256 GB di storage Processore Google Tensor G4, Coprocessore Titan M2 Fotocamera Posteriore Grandangolare 50 MP, Ultrawide 48 MP, Zoom ad Alta Definizione fino a 8x Fotocamera Anteriore 10,5 MP Dual PD, Campo visivo 95° Sicurezza VPN di Google, Sicurezza hardware multilivello, Protezione antimalware e antiphishing Audio e Connettività Stereo, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GNSS dual-band Sistema Operativo Android 14 Colori Nero ossidiana, Grigio creta, Verde matcha, Rosa peonia

Specifiche Pixel 9 Pro

Specifiche Tecniche Dettagli Display Super Actua (LTPO) da 161 mm, OLED LTPO 1280 x 2856 a 495 PPI, Refresh Rate: 1-120 Hz Dimensioni e Peso 152,8 x 72 x 8,5 mm, 198 g Batteria e Ricarica 4700 mAh, Ricarica rapida: 55% in 30 min (con caricatore 45W), Wireless Qi, Condivisione batteria Memoria e Archiviazione 16 GB di RAM, 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB di storage Processore Google Tensor G4, Coprocessore Titan M2 Fotocamera Posteriore Grandangolare 50 MP, Ultrawide 48 MP, Teleobiettivo 48 MP, Zoom fino a 30x Fotocamera Anteriore 42 MP Dual PD, Campo visivo 103° Sicurezza VPN di Google, Sicurezza hardware multilivello, Protezione antimalware e antiphishing Audio e Connettività Stereo, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GNSS dual-band, Chip a banda ultralarga Sistema Operativo Android 14 Colori Nero ossidiana, Grigio creta, Grigio verde, Rosa quarzo

Specifiche Pixel 9 Pro XL

Specifiche Tecniche Dettagli Display Super Actua (LTPO) da 171 mm, OLED LTPO 1344 x 2992 a 486 PPI, Refresh Rate: 1-120 Hz Dimensioni e Peso 162,8 x 76,6 x 8,5 mm, 221 g Batteria e Ricarica 5060 mAh, Ricarica rapida: 70% in 30 min (con caricatore 45W), Wireless Qi, Condivisione batteria Memoria e Archiviazione 16 GB di RAM, 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB di storage Processore Google Tensor G4, Coprocessore Titan M2 Fotocamera Posteriore Grandangolare 50 MP, Ultrawide 48 MP, Teleobiettivo 48 MP, Zoom fino a 30x Fotocamera Anteriore 42 MP Dual PD, Campo visivo 103° Sicurezza VPN di Google, Sicurezza hardware multilivello, Protezione antimalware e antiphishing Audio e Connettività Stereo, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GNSS dual-band, Chip a banda ultralarga Sistema Operativo Android 14 Colori Nero ossidiana, Grigio creta, Grigio verde, Rosa quarzo

Le caratteristiche evidenziate in grigio scuro sono presenti solo nel modello Pixel 9 Pro XL.