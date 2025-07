Meta lancia i Superintelligence Labs per sfidare OpenAI e Google

Mark Zuckerberg annuncia la creazione di Meta Superintelligence Labs, la nuova divisione aziendale dedicata allo sviluppo di AI avanzate capaci di superare le capacità umane.

L’iniziativa, descritta internamente come “l’inizio di una nuova era per l’umanità”, è un ulteriore passo avanti di Meta nella competizione per la supremazia nel campo dell’intelligenza artificiale avanzata, sfidando direttamente colossi come OpenAI e Google.

La guida del laboratorio è stata affidata ad Alexandr Wang, ex CEO di Scale AI recentemente acquisita da Meta per 14,3 miliardi di dollari, e a Nat Friedman, precedentemente alla guida di GitHub. Secondo Zuckerberg, Alexandr Wang rappresenta uno dei fondatori più brillanti della sua generazione, con una visione chiara sull’importanza storica che la superintelligenza rivestirà nel futuro.

Un’élite di talenti per dominare il settore

Per accelerare lo sviluppo dei suoi sistemi di AI avanzate, Meta ha costituito un team d’eccellenza reclutando esperti di primo piano, tra cui:

Trapit Bansal, che ha contribuito alla creazione dei modelli o-series di OpenAI

Huiwen Chang, specialista in architetture text-to-image proveniente da Google Research

Joel Pobar, veterano Meta e precedentemente responsabile di inferenza presso Anthropic

e precedentemente responsabile di inferenza presso Anthropic Shengjia Zhao, co-creatore di ChatGPT ed esperto di dati sintetici

Questi professionisti lavoreranno anche all’evoluzione dei modelli Llama 4.1 e 4.2, già utilizzati da oltre un miliardo di utenti mensili sulle piattaforme Meta e considerati fondamentali per lo sviluppo della prossima generazione di intelligenze artificiali.

Con l’istituzione di Meta Superintelligence Labs, l’azienda di Zuckerberg intensifica i propri investimenti in infrastrutture come chip e data center, continuando a sottrarre talenti ai laboratori concorrenti. Meta ha inoltre valutato acquisizioni strategiche nel campo dell’assistenza vocale e della replica vocale.

L’obiettivo dichiarato è sfruttare la leadership dell’azienda nelle tecnologie indossabili e nella realtà aumentata per creare sistemi di AI avanzate non solo potenti quanto gli esseri umani, ma perfettamente integrati nelle interazioni tecnologiche quotidiane.