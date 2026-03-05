Google lancia Gemini Live Search per videocamere domestiche: dubbi sulla privacy

Nel mondo della domotica intelligente, la sfida tra privacy e innovazione si fa sempre più serrata, specialmente dopo l’ultima svolta introdotta da Google.

Il colosso tecnologico ha infatti arricchito il suo ecosistema casalingo, offrendo una funzione che promette di cambiare radicalmente il rapporto tra utenti e videocamere: la possibilità per Gemini di interpretare e rispondere in tempo reale alle immagini provenienti dai feed live. Una novità che porta con sé un interrogativo cruciale: si tratta di pura comodità o di una forma di sorveglianza che rischia di intaccare la sfera privata?

La nuova funzionalità, denominata Live Search, si presenta come una vera rivoluzione per chi desidera avere il controllo immediato della propria sicurezza domestica. Gli abbonati al servizio Google Home Premium Advanced – disponibile al costo di circa 20 dollari al mese – possono ora porre domande come “C’è qualcuno nel cortile?” e ricevere risposte istantanee basate sulle immagini in diretta delle telecamere di casa. Questo rappresenta un salto qualitativo rispetto al passato, quando Gemini poteva solo esaminare video già archiviati, rendendo il monitoraggio molto meno tempestivo e reattivo.

Una funzione a dir poco controversa

Sul fronte pratico, i vantaggi sono evidenti: la possibilità di interagire vocalmente con il sistema e ottenere feedback immediati dal feed delle telecamere consente di gestire situazioni sospette, controllare le consegne o verificare la presenza di veicoli e persone non autorizzate.

L’integrazione tra Intelligenza Artificiale, comandi vocali e dispositivi smart contribuisce a rendere la piattaforma Google Home Premium Advanced sempre più efficiente e sofisticata, rafforzando la percezione di un ambiente domestico protetto e intelligente.

Tuttavia, il rovescio della medaglia non tarda a manifestarsi. L’analisi costante delle immagini in tempo reale da parte di Google solleva questioni spinose in tema di privacy. Chi può accedere realmente a questi dati? In che modo vengono gestiti e conservati i metadati? E soprattutto, esistono rischi concreti che queste informazioni possano essere condivise con terzi, magari in seguito a richieste legali o per motivi di sicurezza pubblica?

Le esperienze passate, come le controversie nate attorno all’uso dell’AI per riconoscere animali domestici nei video, insegnano che ogni nuova funzione di sorveglianza domestica accende inevitabilmente il dibattito sulla tutela della sfera personale.

Una questione di trasparenza

A livello tecnico e normativo, restano molte zone d’ombra. Non è ancora chiaro quali criteri Google adotterà per gestire le richieste di accesso ai dati provenienti dalle videocamere tramite Google Home Premium Advanced. La trasparenza sulle politiche di conservazione, sulle modalità di cifratura dei flussi video e sulle opzioni di configurazione messe a disposizione degli utenti sarà determinante per stabilire quanto la nuova funzione possa essere accettata da chi è attento alla propria privacy.

Le opinioni degli utenti e degli esperti si dividono nettamente. Da una parte, chi si occupa di sicurezza domestica e molti consumatori apprezzano l’efficacia incrementata nel monitoraggio della casa. Dall’altra, i difensori della privacy vedono in questa evoluzione un rischio concreto di perdere il controllo sulle immagini più intime della propria abitazione. Non mancano le proposte di compromesso: elaborazione dei dati direttamente in locale anziché nel cloud, limiti temporali alla conservazione delle registrazioni, sistemi di tracciamento che documentino chi accede e quando alle videocamere domestiche.