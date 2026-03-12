ESP32-P4 PoE, minuscolo microcontrollore che può rivoluzionare la domotica

Le nuove schede ESP32-P4 con Power over Ethernet (PoE) combinano CPU RISC-V a 400 MHz, acceleratori multimediali ed Ethernet cablata. Una piattaforma embedded potente per automazione domestica, IoT industriale e homelab.
Michele Nasi
Pubblicato il 12 mar 2026
ESP32-P4 PoE, minuscolo microcontrollore che può rivoluzionare la domotica
M5Stack

Un piccolo circuito con porta Ethernet e alimentazione tramite rete (PoE) può sembrare una semplice variante di una classica scheda ESP32. In realtà, le nuove board basate su ESP32-P4 stanno attirando molta attenzione tra appassionati di automazione domestica perché introducono una categoria diversa di microcontrollori embedded: dispositivi con potenza di calcolo elevata, capacità multimediali e connettività cablata pensati per applicazioni avanzate.

Per fare giusto qualche esempio, una scheda ESP32-P4 è in grado di gestire senza difficoltà servizi come client DDNS, acquisizione sensori e integrazione con Home Assistant tramite MQTT, il tutto con un singolo cavo di rete.

La famiglia ESP32 nasce nel 2016 come evoluzione dei moduli Wi-Fi economici destinati a IoT e automazione domestica. I primi modelli integravano CPU Xtensa fino a 240 MHz con Wi-Fi e Bluetooth integrati. Con il passare degli anni Espressif ha ampliato la linea con architetture RISC-V e modelli specializzati. L’ESP32-P4 rappresenta uno dei passaggi più significativi: un microcontrollore progettato per elaborazione intensiva, interfacce grafiche e applicazioni multimediali, spesso impiegato come unità principale in sistemi embedded complessi.

L’integrazione con Ethernet e PoE apre scenari interessanti per infrastrutture di automazione, dispositivi industriali e nodi di elaborazione distribuita.

Architettura dell’ESP32-P4 e caratteristiche hardware

Il punto centrale della piattaforma è un SoC basato su architettura RISC-V. Il chip integra due core ad alte prestazioni capaci di raggiungere frequenze fino a 400 MHz, accompagnati da un terzo core a basso consumo progettato per gestire attività leggere in modalità energetica ridotta. L’architettura consente di mantenere attivi servizi di base mentre i core principali rimangono sospesi, riducendo consumi e dissipazione termica nelle installazioni permanenti.

Dal punto di vista della memoria, il microcontrollore include circa 768 KB di SRAM interna ad alte prestazioni e una piccola area di memoria TCM con accesso senza attese, utilizzata per routine critiche in tempo reale. Molte schede di sviluppo affiancano al chip anche moduli PSRAM esterni fino a 32 MB, soluzione che consente di gestire framebuffer grafici o buffer video senza saturare la memoria on-chip.

Uno degli aspetti più distintivi del P4 è la presenza di acceleratori hardware dedicati. Il SoC integra un processore grafico 2D per operazioni di rendering e composizione delle immagini, oltre a codec hardware per JPEG e H.264. In scenari embedded ciò permette di acquisire flussi da sensori video o pilotare display ad alta risoluzione senza ricorrere a un sistema operativo Linux completo.

Il sottosistema di sicurezza include funzioni come Secure Boot, cifratura della memoria flash e generatori di numeri casuali hardware. Il chip integra inoltre un’unità di gestione delle chiavi crittografiche che consente di generare e conservare chiavi private direttamente all’interno del silicio, riducendo l’esposizione delle credenziali a livello software.

Perché il minuscolo controller ESP32-P4 è un oggetto micidiale

La scheda, programmata ad esempio tramite l’ambiente Arduino e configurata opportunamente, può leggere dati da un sensore e pubblicare i risultati su un broker MQTT utilizzato da Home Assistant. In questo tipo di configurazione ESP32-P4 agisce come nodo autonomo che acquisisce dati, li elabora localmente e li invia alla piattaforma di automazione domestica.

Il supporto a framework come ESPHome rende ancora più semplice l’integrazione con sistemi di domotica. L’utente può definire sensori, attuatori e protocolli direttamente in file di configurazione YAML che il sistema compila in firmware.

La presenza del collegamento Ethernet riduce la latenza e garantisce maggiore stabilità rispetto alle reti wireless, un aspetto rilevante per installazioni con molti dispositivi IoT.

Il costo delle schede basate su ESP32-P4 rimane superiore rispetto alle classiche board ESP32 o ESP8266, soprattutto quando includono PoE o interfacce multimediali. Tuttavia, se confrontate con piattaforme embedded più potenti come single-board computer Linux, offrono un buon compromesso tra prestazioni, consumo energetico e semplicità di sviluppo.

Limiti tecnici e considerazioni progettuali

L’assenza di connettività radio integrata rappresenta allo stesso tempo un limite e un vantaggio. I progettisti che necessitano di Wi-Fi o Bluetooth devono aggiungere un modulo esterno, spesso basato su chip come ESP32-C6 o ESP32-C5.

Anche la gestione energetica richiede attenzione. Le schede con display, codec video o periferiche MIPI possono raggiungere consumi significativamente superiori rispetto ai microcontrollori IoT tradizionali. In contesti alimentati tramite PoE è quindi necessario dimensionare correttamente il budget energetico della porta Ethernet e verificare la capacità del convertitore DC-DC integrato.

Nonostante queste considerazioni, ESP32-P4 rappresenta una piattaforma molto interessante per chi sviluppa progetti evoluti avvalendosi di dispositivi embedded. L’insieme di CPU RISC-V ad alte prestazioni, acceleratori multimediali, sicurezza hardware e connettività Ethernet mette nelle mani dei maker una categoria di microcontrollori capace di colmare il divario tra microcontroller classici e sistemi embedded basati su Linux.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Addio a Tony Hoare: il creatore di Quicksort lascia un’eredità enorme
Business

Addio a Tony Hoare: il creatore di Quicksort lascia un’eredità enorme
OpenAI si prepara a lanciare un'alternativa a GitHub
Sviluppo

OpenAI si prepara a lanciare un'alternativa a GitHub
Lascio il lavoro per colpa del vibe coding: lo sfogo che fa discutere
Business

Lascio il lavoro per colpa del vibe coding: lo sfogo che fa discutere
Un titolo GitHub ha compromesso 4.000 PC degli sviluppatori: come è successo
Business

Un titolo GitHub ha compromesso 4.000 PC degli sviluppatori: come è successo
Link copiato negli appunti