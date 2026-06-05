Microsoft accelera sulle app native Windows 11 e punta tutto su WinUI 3

La conferenza Microsoft Build 2026 ha mostrato la direzione lungo la quale la società di Redmond intende accelerare: riportare Windows verso applicazioni realmente native, riducendo la dipendenza da interfacce costruite come semplici contenitori web (tra tutte WebView2, componente del quale abbiamo abbondantemente parlato).

Prestazioni, consumo di memoria, reattività dell’interfaccia e integrazione con il sistema operativo rappresentano aspetti sempre più importanti in un mercato dove l’hardware dedicato all’AI locale sta diventando una componente centrale.

Dopo l’epoca Win32, Microsoft ha introdotto tecnologie come UWP, quindi WinUI e infine Windows App SDK, creando una babele di interfacce grafiche che ha infastidito, confuso e addirittura allontanamento molti sviluppatori. In tanti, tra loro, hanno continuato a preferire framework consolidati oppure soluzioni multipiattaforma basate su tecnologie web. Il risultato è stato un numero crescente di applicazioni che, pur funzionando correttamente, richiedono più risorse rispetto a software sviluppati direttamente sulle API (Application Programming Interfaces) di Windows. Durante Build 2026, l’azienda ha presentato strumenti, linee guida e nuove piattaforme hardware pensati per invertire questa tendenza e favorire la diffusione di applicazioni costruite con WinUI 3 e Windows App SDK.

Perché Microsoft torna a insistere sulle applicazioni native

Il messaggio emerso dalle sessioni tecniche durante Build 2026 è piuttosto diretto: Windows 11 può diventare più prestazionale se anche il software di terze parti adotta le tecnologie più recenti.

Microsoft sta lavorando internamente al progetto noto Windows K2, iniziativa che punta a trasformare diversi componenti del sistema operativo in elementi nativi ottimizzati. L’obiettivo non riguarda soltanto il menu Start o altri componenti integrati, ma coinvolge l’intera esperienza utente.

Usando il termine “nativo” per applicazioni e componenti del sistema operativo, Microsoft non si riferisce soltanto alla compilazione ARM64 o x86-64, ma all’utilizzo delle librerie moderne di Windows. Un’applicazione sviluppata con WinUI 3 sfrutta controlli grafici aggiornati, integrazione diretta con Fluent Design, gestione avanzata delle finestre e accesso alle funzionalità più recenti del sistema operativo senza dover ricorrere a livelli intermedi aggiuntivi.

Il ruolo di WinUI 3 e del Windows App SDK

Al centro della strategia compare il binomio formato da WinUI 3 e Windows App SDK: Microsoft considera questa combinazione la base tecnologica per lo sviluppo delle applicazioni desktop su Windows 11.

La differenza rispetto alle generazioni precedenti non riguarda soltanto l’interfaccia grafica: Windows App SDK permette agli sviluppatori di distribuire funzionalità indipendentemente dal ciclo di aggiornamento del sistema operativo. In pratica, nuove API possono arrivare attraverso il framework senza attendere una nuova versione di Windows.

Uno dei problemi affrontati negli ultimi anni riguarda la frammentazione della documentazione e la presenza online di enormi quantità di materiale riferito alle vecchie piattaforme UWP. Molti assistenti AI, ad esempio, tendono a suggerire classi e namespace obsoleti, generando codice non ottimale o incompatibile. Microsoft ha deciso di intervenire direttamente anche su questo fronte.

Agenti AI specializzati per evitare gli errori comuni

Una delle novità più interessanti presentate durante Build 2026 riguarda il plugin WinUI dedicato a GitHub Copilot CLI e Claude Code: Microsoft ha sviluppato un agente specializzato chiamato winui-dev che integra competenze specifiche sullo sviluppo Windows moderno.

Il sistema include 8 competenze dedicate che coprono l’intero ciclo di sviluppo: configurazione dell’ambiente, progettazione dell’interfaccia XAML, test automatici, revisione del codice, packaging MSIX, migrazione da WPF e generazione di report tecnici. L’agente guida inoltre l’intero processo di compilazione, esecuzione e debugging, riducendo gli errori tipici prodotti dai modelli generici.

Come accennato in precedenza, infatti, modelli modelli AI continuano purtroppo a confondere API moderne e API ormai accantonte.

Microsoft evidenzia casi frequenti nei quali gli strumenti AI suggeriscono ancora namespace UWP come Windows.UI.Xaml anziché le corrispondenti implementazioni Microsoft.UI.Xaml introdotte da WinUI 3. Il plugin impone regole specifiche che correggono automaticamente queste anomalie.

Nuovi template e strumenti per accelerare la migrazione

Tra gli annunci più rilevanti figurano anche i nuovi template WinUI 3 distribuiti attraverso gli strumenti ufficiali di sviluppo: l’obiettivo consiste nel ridurre il tempo necessario per creare nuovi progetti, assicurandosi però che la base di partenza sia quella giusta.

Microsoft ha inoltre sviluppato componenti di analisi che identificano automaticamente pratiche obsolete. Alcuni controlli verificano la presenza di chiamate non più consigliate come CoreDispatcher , Window.Current o implementazioni legacy ereditate da UWP. In fase di compilazione gli sviluppatori ricevono indicazioni precise sulle modifiche da applicare.

Un altro aspetto interessante riguarda la migrazione di applicazioni preesistenti: riscrivere software complessi non significa semplicemente convertire il codice. Occorre analizzare dipendenze, flussi di dati, meccanismi di autenticazione e interazioni con il sistema operativo.

Le sessioni tecniche di Build 2026 hanno evidenziato come gli strumenti AI possano supportare questa fase senza compromettere la stabilità del software già distribuito.

Certo, i problemi non mancano: si segnalano ancora, ad esempio, problemi di maturità in alcune aree di WinUI 3 soprattutto in termini di stabilità, strumenti di progettazione e compatibilità con alcuni scenari avanzati. Microsoft, tuttavia, sembra consapevole delle criticità che permangono. La scelta di investire in template ufficiali, agenti specializzati, analizzatori statici e documentazione aggiornata suggerisce la volontà di colmare il divario che ha frenato l’adozione della piattaforma negli ultimi anni.

L’hardware progettato per lo sviluppo assistito dall’AI

La spinta verso applicazioni native si intreccia con una secondo binario ovvero l’esecuzione locale di modelli AI sempre più sofisticati. Per questa ragione Microsoft e NVIDIA hanno presentato nuove piattaforme destinate agli sviluppatori.

Il nuovo Surface Laptop Ultra rappresenta probabilmente l’esempio più evidente: il dispositivo è costruito attorno alla piattaforma NVIDIA RTX Spark, combinando una CPU N1x ARM a 20 core, una GPU Blackwell con fino a 6.144 core e memoria unificata fino a 128 GB. Secondo i dati diffusi dai produttori, la configurazione può raggiungere prestazioni pari a circa 1 petaFLOP nelle elaborazioni AI.

Numeri di questo livello consentono di eseguire localmente modelli di grandi dimensioni, attività di fine tuning e agenti software complessi senza dipendere costantemente dai servizi cloud.

Con queste premesse, Microsoft vuole consegnare nelle mani degli sviluppatori una soluzione nella quale lo sviluppo, il testing e l’esecuzione degli agenti possano avvenire direttamente sul dispositivo del programmatore stesso.