AlmaLinux 9.5: ufficiale nuova alternativa gratuita a RHEL 9.5

AlmaLinux OS Foundation ha appena annunciato ì il rilascio e la disponibilità generale di AlmaLinux 9.5 (nome in codice Teal Serval). Si tratta dell’ultima versione stabile del fork gratuito di Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Basato sulle stesse fonti di Red Hat Enterprise Linux e completamente compatibile con Red Hat Enterprise Linux 9.5, AlmaLinux OS 9.5 introduce miglioramenti nel monitoraggio delle prestazioni del sistema, nella visualizzazione e nella raccolta dei dati sulle prestazioni del sistema. Il nuovo AlmaLinux 9.5 introduce inoltre flussi di moduli aggiornati che offrono un supporto migliore per le app web. Inoltre, offre aggiornamenti di sicurezza per rafforzare la crittografia e pacchetti di policy crittografiche aggiornati per estendere il controllo alla selezione degli algoritmi in Java.

Oltre a ciò, la politica SELinux è stata aggiornata per fornire un valore booleano che consente all’agente ospite QEMU di eseguire comandi limitati. Infine, anche il programma ca-certificates è stato aggiornato per fornire radici CA attendibili nel formato di directory OpenSSL.

AlamLinux 9.5: le altre novità dell’aggiornamento

Questa versione migliora le prestazioni, l’affidabilità e la scalabilità per gli sviluppatori nella creazione e la gestione delle applicazioni grazie alle nuove versioni dei compilatori. Questi includono GCC 14, LLVM 18.1.8, Rust 1.79.0, Go 1.22, GCC 11.5 e Annobin 12.70. Altri componenti aggiornati nella versione AlmaLinux OS 9.5 includono .NET 9.0, BIND 9.18, Apache 2.4.62, Node.js 22, GDB 14.2, Valgrind 3.23.0, SystemTap 5.1, elfutils 0.191, libabigail 2.5, PCP 6.2.2, Grafana 10.2.6, NSS 3.101 e OpenSSL 3.2.2. Proprio come la versione upstream di Red Hat Enterprise Linux 9.5, AlmaLinux OS 9.5 è basato sul kernel Linux 5.14.0-427.13.1.el9_4. Questa versione è disponibile per il download dal sito web ufficiale come ISO di installazione per le architetture a 64 bit (x86_64), AArch64 (ARM64), PowerPC 64 bit Little Endian (ppc64le) e IBM system Z (s390x).

Naturalmente, questa release è rivolta ai nuovi utenti e a coloro che desiderano eseguire una nuova installazione. Gli utenti AlmaLinux OS esistenti possono aggiornare le proprie installazioni alla nuova versione in modo semplice. Basta infatti eseguire il comando “sudo dnf upgrade -y” in un emulatore di terminale o in una console virtuale.