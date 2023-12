Altcoin alimentato dall'AI raccoglie 6 milioni di dollari in prevendita

Oggi è il momento di tuffarsi nell’entusiasmante regno degli altcoin da tenere d’occhio alimentati dall’AI. Un altcoin che sta attirando l’attenzione è InQubeta (QUBE). Considerato che la sua prevendita ha superato i 6 milioni di dollari, non solo sta catturando l’interesse della community delle criptovalute, ma sta anche scatenando discussioni sul potenziale superamento di giganti come Injective Protocol (INJ). Scopriamo i dettagli ed esploriamo perché InQubeta è una forza da tenere in considerazione nello spazio delle criptovalute per principianti.

L’ascesa vertiginosa di InQubeta nella prevendita

InQubeta (QUBE) si trova nella fase 6 della prevendita, con i suoi token a 0,01925 $ l’uno. Il progetto ha già raccolto ben 6,8 milioni di dollari e oltre 633 milioni di token sono già stati acquistati dagli early bird.

L’entusiasmo è reale e tutti sono in attesa della prossima fase di questa criptovaluta per principianti, in cui il prezzo del token dovrebbe raggiungere 0,0224 $. Se non hai ancora fatto il grande passo, questo potrebbe essere il momento giusto prima che i prezzi decidano di fare l’inevitabile salto.

Ora, che cosa distingue InQubeta (QUBE)? Questa criptovaluta di spicco si sta facendo notare come la prima piattaforma di crowdfunding per startup AI che utilizzano le criptovalute. La sfida della raccolta fondi nel settore dell’intelligenza artificiale è una mossa piuttosto audace. Sta introducendo un modello di investimento frazionario che in pratica apre le porte del promettente mercato dell’AI a tutti, non solo ai grandi operatori.

Ecco il punto di svolta: le startup di AI che hanno bisogno di liquidità creano opportunità di investimento sotto forma di NFT interessanti, simili alle azioni. Questi vengono poi messi in vendita per gli investitori, che possono così accaparrarsi una quota nei business di AI emergenti. Sia gli investitori che le startup ne traggono vantaggio.

InQubeta è nel pieno della sua prevendita, ma ha già ottenuto un notevole sostegno e interesse da parte delle community di criptovalute e AI. Gli analisti che guardano alle performance di questa nuova criptovaluta in cui investire stanno lanciando una previsione di aumento del prezzo di 45x, rendendola una delle migliori nuove criptovalute in cui investire. L’entusiasmo è sempre più forte e il successo della prevendita sta facendo girare la testa a destra a tutti.

La cosa ancora più bella è che questo migliore investimento in criptovalute aderisce a un modello deflazionistico. Quando compri o vendi i token QUBE, il 2% va in un wallet di burning e il 5% si unisce a una pool di ricompense. È come un premio in criptovalute per aver preso parte al settore. Mettendo in staking i token la tua scorta di QUBE potrebbe crescere fino a raggiungere proporzioni epiche.

Il metodo di investimento frazionario di InQubeta capovolge il copione, trasformando ogni opportunità di investimento in un NFT e suddividendola in pezzi di dimensioni ridotte. Questo significa che gli investimenti in startup di intelligenza artificiale non sono solo per i grandi wallet: tutti possono partecipare. Inoltre, c’è un’interessante piattaforma di staking per NFT per sbloccare premi e vantaggi, sostenendo l’ascesa delle startup tecnologiche AI.

Quindi, se vuoi cavalcare l’onda delle criptovalute utili, investire in questa migliore criptovaluta DeFi potrebbe essere la scelta giusta per il futuro.

Conclusione: perché InQubeta potrebbe essere più grande

L’attenzione unica di InQubeta per le startup AI e il suo approccio innovativo alla raccolta di fondi la posizionano come un forte concorrente. Grazie a una visione chiara, a una forte accoglienza da parte del mercato e a un modello deflazionistico che riscuote il favore degli investitori, InQubeta (QUBE) si trova su una traiettoria che potrebbe superare anche operatori affermati come Injective Protocol (INJ).

INJ è una tecnologia blockchain che supporta applicazioni di finanza decentralizzata (DeFi), con un libro ordini decentralizzato sulla chain come una delle sue caratteristiche principali. Le recenti impennate e gli sviluppi significativi hanno alimentato la sua crescita.

InQubeta non è solo una criptovaluta, è un movimento. Mentre la prevendita continua a guadagnare slancio e gli investitori si affollano per partecipare alla rivoluzione dell’AI, è il momento di prenderne atto. Non perdere l’occasione di esplorare il potenziale di InQubeta (QUBE).

Visita il loro sito, entra a far parte della community su Twitter e considera di unirti alla schiera di coloro che prevedono guadagni sostanziali. Lo spazio degli altcoin alimentati dall’intelligenza artificiale si sta riscaldando e InQubeta è in prima linea in questa ondata rivoluzionaria.

