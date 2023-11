Amazon, addio ad Android: arriva l'OS proprietario Vega

Amazon di solito si affida ad una particolare versione di Android per i suoi display smart, per la TV ed altri prodotti dedicati alla alla smart home. Tale inflessione dell’azienda potrebbe però ben presto essere abbandonata per un passaggio ad un nuovo sistema operativo proprietario. Il tutto potrebbe avere inizio già con l’arrivo del 2024.

Amazon infatti, secondo le principali indiscrezioni, starebbe lavorando per avere un’alternativa ad Android per i suoi dispositivi. Un nuovo OS, che internamente denominano Vega sarebbe stato già testato sui dispositivi dedicati allo streaming della famiglia Fire TV. I partner avrebbero ricevuto una comunicazione da parte del colosso in merito al nuovo piano di transizione.

Fonti molto vicine all’azienda affermano che già dal 2024 Amazon potrebbe cominciare a spedire i suoi dispositivi Fire TV con a bordo Vega.

Amazon pensa di lasciare Android per un nuovo sistema operativo proprietario

La volontà della celebre azienda americana di separarsi dal sistema operativo di Google risiede in alcune motivazioni ben precise. Android infatti non consentirebbe agli sviluppatori di creare una rete più ampia, utile per più dispositivi e sistemi operativi durante la creazione di applicazioni diverse.

Vega invece, essendo basato su Linux, offrirebbe proprio tale opportunità. Tutto ciò è molto importante in quanto gli sviluppatori avrebbero così la possibilità di creare applicazioni che potrebbero girare sui nuovi dispositivi Amazon e anche sui vecchi hardware con a bordo Android.

La volontà del leader nel settore e-commerce è quindi quella di abbandonare completamente il sistema operativo di Google su tutti i prodotti in futuro.

Potrebbe ben presto aprirsi quindi una nuova era, all’interno della quale un nuovo attore nel mondo dei sistemi operativi potrebbe prendere il sopravvento. Il nome ovviamente è quello di Amazon e a quanto pare i lavori sarebbero in corso già da tempo. Di certo durante le prossime settimane si saprà qualcosa in più.