Con cosa fa rima “novembre”? Ovviamente con Black Friday, e quello di Amazon è certamente uno dei più attesi. E proprio in queste ore il colosso di Seattle ha svelato ufficialmente i giorni in cui gli utenti potranno risparmiare su articoli di tutte la categorie, elettronica compresa. Gli sconti fioccheranno dal 21 novembre al 2 dicembre 2024.

Il Black Friday di Amazon inizia il 21 novembre!

Con un comunicato riguardante un’inedita iniziativa per l’Italia, di cui a breve indicheremo i dettagli, Amazon ha annunciato che quest’anno il Black Friday sul suo store digitale inizierà alle 00:01 di giovedì 21 novembre e durerà fino alle 23:59 di lunedì 2 dicembre. Questa è la pagina da tenere d’occhio durante l’evento, ma è consigliabile muoversi in anticipo per goderselo al meglio.

L’ondata di sconti travolgerà tutto o quasi il catalogo di Amazon, ma chi ha già oggi le idee ben chiare può aggiungere i prodotti di interesse alla propria lista dei desideri. In questo modo già al fischio d’inizio sarà facilissimo completare acquisti in modo mirato, senza il rischio di perdere la bussola navigando tra categorie, ricerche e altre “reti”.

In vista dell’evento conviene anche abbonarsi a Prime, così da risparmiare sulle spese di spedizione e, allo stesso tempo, potersi godere altri vantaggi inclusi nel prezzo, come Prime Video e parte del catalogo di Amazon Music.

A Milano l’Amazon Black Friday Universe

Quest’anno il colosso statunitense ha voluto fare le cose in grande. A Milano – in Via de Cristoforis, 1 – si terrà l’Amazon Black Friday Universe, uno “spazio esperienziale e immersivo” aperto al pubblico dal 26 novembre al 1° dicembre. Per gli ospiti saranno allestite diverse aree tematiche, come Made in Italy, Amazon Fresh e Smile Planet.

E per gli appassionati di tecnologia, ci saranno aree dedicate ai dispositivi Amazon, come Kindle e Echo, e all’intelligenza artificiale applicata agli acquisti proprio su Amazon.it.

Per maggiori dettagli sull’iniziativa, vi invitiamo a consultare questo comunicato.