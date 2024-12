Amazon: arriva la consegna non urgente, chi la sceglie ottiene uno sconto

Di novità riguardo ad Amazon ne arrivano sempre in gran quantità e non riguardano solo le offerte in gioco. Il colosso del mondo e-commerce stende a rinnovarsi di continuo e infatti anche questa volta si parla di una nuova opzione. Questa riguarda un nuovo tipo di consegna detto “consegna non urgente“.

In questo modo gli utenti ottengono una nuova opportunità: possono risparmiare ulteriormente, grazie a un piccolo sconto applicato sui prodotti idonei. È un’idea che potrebbe rivelarsi utile sia per i clienti sia per l’azienda, soprattutto in periodi di alta richiesta come il Natale.

Come funziona la consegna non urgente di Amazon

Optare per questa modalità è semplice: durante il checkout, il cliente può scegliere l’opzione Consegna non urgente. La data prevista per la consegna viene chiaramente indicata nella pagina di riepilogo dell’ordine, insieme alla conferma dello sconto applicabile. Lo sconto è valido solo per articoli che Amazon definisce “idonei”, e la disponibilità viene mostrata direttamente nel riepilogo dell’acquisto.

Questa novità consente ad Amazon di gestire meglio i carichi di lavoro nei suoi centri logistici, dando priorità agli ordini con urgenza maggiore. Allo stesso tempo, i clienti che non hanno fretta possono approfittare di un piccolo risparmio dell’1%, anche su prodotti già in sconto. È importante sottolineare che la consegna rapida per gli utenti Prime resta invariata e sempre disponibile.

Amazon ha fatto una scelta strategica

L’iniziativa arriva in un momento in cui il commercio online registra picchi di attività, specialmente in vista delle festività. Con la consegna non urgente, Amazon alleggerisce la pressione sulla logistica e offre un vantaggio economico ai clienti disposti ad aspettare qualche giorno in più. Una soluzione che, con ogni probabilità, sarà ben accolta da chi vuole un servizio più flessibile e conveniente. Insomma, anche questa volta il gran colosso del mondo e-commerce sembra aver colto nel segno.