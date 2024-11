Black Friday Amazon 2024: i migliori notebook in sconto

Non ci sono solo smartphone in offerta durante questa settimana del Black Friday su Amazon. Il colosso e-commerce propone infatti anche tantissimi computer, soprattutto all’interno della folta gamma notebook. I prodotti in sconto sono tantissimi ma ce ne sono alcuni che probabilmente meritano un’occhiata in più.

Questi sono i migliori 5 notebook in sconto durante la settimana del Black Friday su Amazon

Tra i vari marchi disponibili su Amazon, abbiamo scelto i dispositivi che in merito al rapporto tra qualità e prezzo possono fornire il miglior apporto alla causa dei nostri lettori. I notebook qui in basso sono probabilmente tra i più interessanti e ovviamente tutti provvisti di due anni di garanzia.

ASUS Chromebook CM1402CM2A

Questo Chromebook di ASUS è davvero ottimo per chi ama avere a disposizione il meglio. Il processore MediaTek Kompanio 520 e la memoria da 128 GB eMMC, forniscono un grande apporto, pur trattandosi di un computer dal prezzo basso. Sono 8 i GB di RAM e c’è un display da 14″ full HD antisolare. A bordo, manco a dirlo, ecco ChromeOS che favorisce la fluidità dell’intero sistema. Il prezzo passa da 299 a 199 €.

ASUS Vivobook 15 F1504ZA

Anche in questo caso è ASUS a farsi vedere con un prodotto di rilievo, il Vivobook 15. Dotato di un display da 15,6″ di ampiezza e con una risoluzione full HD a 1080p, questa è una soluzione ottima per chi ama colori nitidi e vibranti. A bordo c’è il processore Intel Core i5-1235U di 12 gen con 8 GB di RAM e 512 GB di SSD. Il prezzo va da 529 a 399 €.

Lenovo IdeaPad Slim 3

Non poteva estrarsi dalla lotta Lenovo con il suo IdeaPad Slim 3, notebook di alto livello per la sua categoria. Il display da 15,6″ full HD viene accompagnato da un ottimo hardware. Ecco infatti un processore Intel Core i5-13420H affiancato da 16 GB di RAM e 512 GB di SSD. C’è anche il Wi-Fi 6. Il prezzo va da 699 a 549 €.

MSI Thin A15 B7VF-202IT

Chi cercava un top a tutti gli effetti non deve esitare: ecco il fantastico MSI Thin A15, prodotto da 15,6″ con pannello in full HD a 144 Hz e con a bordo il processore AMD Ryzen 7 7735HS. Il resto dell’hardware culmina in una scheda video dedicata Nvidia RTX 4060 con 8 GB, e prosegue con 16 GB di RAM e 1 TB di SSD. Il prezzo va da 999 a 949 €.

TECLAST F16Pro

Gli amanti del risparmio e delle prestazioni possono vedere queste due esigenze convergere nel nome di un prodotto di Teclast, l’F16 Pro. Questo notebook ha un display da 15,6″ full HD e un processore Intel N95. L’SSD da 256 GB assicura prestazioni fluide, ovviamente anche grazie ai 12 GB di RAM presenti. Il prezzo oggi, grazie anche al coupon sconto da abilitare nella casella preposta, è di soli 259,77 €.