Gemini Live: salto di qualità per la modalità fotocamera in tempo reale

Rispettando la tabella di marcia relativa all’ormai famoso Project Astra, Google ha di recente proposto questa funzionalità nel contesto di Gemini Live.

A distanza di pochi giorni, la compagnia sembra aver avviato il lancio di ulteriori funzioni relative ai prompt audio e video con cui gli utenti possono interagire.

Secondo quanto sostenuto dal sito 9to5Google, diversi utenti stanno segnalando avvistamenti riguardanti pop-up che appaiono attivando Google Live. Questi, sembrano descrivere Project Astra come un modo per “Parlare di idee, conoscere l’ambiente circostante e ottenere assistenza per ciò che appare sul display“.

Più recentemente, attraverso un post X, Google ha poi chiarito quali novità gli utenti dovranno attendersi a breve:

This “absolute game-changer” is coming to more users very soon: https://t.co/40pM25Bxex — Google Gemini App (@GeminiApp) April 4, 2025

La modalità fotocamera in tempo reale di Gemini Live è sorprendente

Lo strumento, di fatto, sembra rappresentare un vero e proprio balzo a livello tecnologico.

Il tweet riportato con orgoglio da Google parla chiaro: ora è possibile fare domande su qualunque oggetto, monumento o essere vivente sia intorno l’utente, ottenendo traduzioni e spiegazioni accurate a riguardo. Nel messaggio, tutto ciò viene paragonato a un vero e proprio “super potere”.

Inizialmente, le funzionalità Astra di Gemini Live sembravano limitate ai Pixel e alla serie Samsung Galaxy S25. Tuttavia, l’azienda ha recentemente aggiornato il suo documento di supporto per chiarire come le funzione di streaming video e condivisione del display di Gemini Live funzioneranno sui dispositivi Android 10 e successivi. Almeno per ora, tutto ciò è riservato agli abbonati Gemini Advanced o Google One AI Premium.

E questo potrebbe essere solo l’inizio: nei progetti di Google vi è quello di avvicinare questa soluzione alle classiche ricerche online, trasformando gli smartphone in un dispositivo ancora più utile e flessibile per gli utenti.