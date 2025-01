Samsung Galaxy S25: le schede tecniche di tutti e tre i dispositivi

Gli utenti non stanno più nella pelle: l’arrivo dei Samsung Galaxy S25 è ormai dietro l’angolo e tutti vogliono sapere per certo quali saranno le specifiche. Nelle ultime ore sono trapelate sul web alcune indiscrezioni che avrebbero svelato proprio le schede tecniche dei tre prodotti sudcoreani.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Il Galaxy S25 Ultra si distingue come il modello premium della serie. Oltre a portare qualche cambiamento in termini di design con gli angoli leggermente più smussati, favorendo dunque l’impugnatura, questo prodotto sarà anche il più performante e lo dimostrano le specifiche trapelate in queste ore:

Display da 6,9 pollici Dynamic AMOLED 2X, risoluzione WQHD+ (3120×1440) e refresh rate a 120Hz;

162,8 x 77,6 x 8,2 mm, 218 g; Processore: Snapdragon 8 Elite ;

12 GB di RAM e storage da ; Fotocamere : Sensore principale 200 MP , Ultra-wide 50 MP , Teleobiettivo periscopico 50 MP con zoom ottico 5x, Teleobiettivo secondario 10 MP con zoom ottico 3x.

5.000 mAh con ricarica rapida e wireless; Software: Android 15 con One UI 7.

Samsung Galaxy S25+

Il Galaxy S25+ condivide molte caratteristiche con l’Ultra, ma in un formato più compatto. Allo stesso tempo c’è da tenere conto che esteticamente sarà praticamente uguale al modello S25. Ecco la scheda tecnica:

Display da 6,7 pollici Dynamic AMOLED 2X, risoluzione WQHD+ e 120Hz;

158,4 x 75,8 x 7,3 mm, 190 g; Processore: Snapdragon 8 Elite ;

12 GB di RAM e storage da ; Fotocamere : Principale 50 MP , Ultra-wide 12 MP , Teleobiettivo 10 MP con zoom ottico 3x;

4.900 mAh con ricarica rapida e wireless; Software: Android 15 con One UI 7.

Samsung Galaxy S25

Il Galaxy S25 sarà il modello più compatto della serie, ma senza rinunciare alla potenza: