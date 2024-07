Samsung Galaxy S25 Ultra sarà più sottile rispetto all'S24 Ultra

Mancano ancora più di sette mesi all’arrivo della prossima serie Samsung Galaxy S25, ma ciò non ha fermato il ciclo di indiscrezioni che peraltro tutti si aspettavano. La variante Ultra in particolare è già stabilmente tra le notizie del giorno con i leaker più importanti che sostengono che ci saranno diversi cambiamenti a caratterizzarla. Secondo quanto riportato infatti, sembra che il prossimo che il Galaxy S25 Ultra sarà più arrotondato e meno squadrato.

La fonte suggerisce infatti che Samsung adotterà un design più arrotondato con il modello di nuova generazione proprio per evitare la presa scomoda. In questo ore però è trapelata qualche informazione in più sul top di gamma di Samsung di inizio 2025, comprese alcune specifiche sullo spessore dello smartphone.

Samsung: il nuovo Galaxy S25 ultra sarà più sottile dell’attuale modello

Secondo il leaker, il Galaxy S25 Ultra avrà uno spessore di 8,4 mm, ben 0,2 mm più sottile del Galaxy S24 Ultra. Si tratta di una notevole riduzione dello spessore che, se fosse vera, rappresenterebbe un grosso passo in avanti. I modelli Ultra di Samsung infatti, hanno conservato lo stesso spessore per molto tempo.

Inoltre il team di progettazione di Samsung non sarebbe disposto a scendere a compromessi per quanto riguarda il comparto fotocamere.

In un altro pubblicato su X, è stato affermato che il Galaxy S25 Ultra potrebbe avere angoli arrotondati simili a quelli del Galaxy Note 7, vero e proprio flop.

Escludendo ora tutte le indiscrezioni in merito allo spessore e al cambiamento di design, le voci dicono anche che la serie Galaxy S25 rappresenterà il debutto del modello AI di prossima generazione di Google, Gemini Nano 2.

Ci sono in più abbastanza rumor sul processore che alimenterà i tre modelli. Oltre ad andare sullo Snapdragon di Qualcomm, Samsung potrebbe optare per la prima volta per MediaTek, ma al momento non ci sono conferme.