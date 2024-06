Samsung Galaxy S25 Ultra, ecco come sarà il design dello smartphone

Alla fine del 2023, è stato riferito che Samsung aveva incaricato il Design Team Leader dell’unità MX di aggiornare il design della serie Galaxy S25. A quanto pare, il cambiamento sarebbe stato valutato e anche applicato.

Il Galaxy S24 Ultra ha attualmente uno schermo piatto e bordi squadrati, quasi taglienti. Sebbene questo design possa conferire al telefono un aspetto elegante e raffinato, lo rende anche un po’ scomodo da tenere in mano: gli utenti riferiscono infatti che gli angoli penetrano nei palmi delle mani in maniera talvolta anche fastidiosa.

Anche se non tutti hanno ad oggi problemi con questo design, alcuni utenti auspicano un cambiamento in tal senso. Il problema a quanto pare verrà risolto con la prossima generazione, con i leaker che affermano che il Galaxy S25 Ultra avrà un design arrotondato.

Galaxy S25 Ultra potrebbe vedere Samsung riportare un design familiare

Le indiscrezioni sembrano correre veloce nelle ultime ore. I bordi appuntiti hanno conferito certamente al Galaxy S24 Ultra una personalità simile a quella del Galaxy Note. Supponendo però che il nuovo design renderà il nuovo Galaxy S25 di Samsung più comodo da usare, di certo nessuno si lamenterà di non ritrovare i bordi squadrati.

Anche il Galaxy S21 Ultra aveva angoli curvi, ma qualcuno suppone che in questo caso si possa arrivare addirittura al livello dei Google Pixel 8. Si dice inoltre che il Galaxy S25 Ultra sarà dotato di due nuove fotocamere, tra cui un nuovo sensore ultrawide da 50 MP e un teleobiettivo da 50 MP.

Nelle ultime ore inoltre si è parlato fortemente della volontà di Samsung di valutare altri processori. L’azienda infatti ha presumibilmente riscontrato alcuni problemi con il processo produttivo a 3 nm e si ipotizza che l’Exynos 2500 non sarà pronto in tempo per la presentazione della serie Galaxy S25. Proprio per questo motivo, per evitare di spendere troppo dotando tutti i terminali del prossimo Snapdragon 8 Gen 4 (troppo costoso), si potrebbe virare su MediaTek.