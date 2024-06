Samsung Galaxy S24 Ultra ora disponibile in una nuova colorazione

Tra le scelte più importanti di Samsung durante gli ultimi anni, di sicuro c’è la scelta di aver lanciato la gamma Galaxy S24. Questa, in grado di portare agli utenti le nuove funzionalità Galaxy AI della linea, è stata pioniera in un ambito sempre più in via di cambiamento.

Ora l’azienda ha voglia di incrementare il numero di vendite di una delle sue unità più potenti di sempre, ovvero il Galaxy S24 Ultra. Samsung dunque ha scelto la tecnica più comune per dare una sorta di “boost” alle vendite del suo prodotto di punta: è arrivata una nuova opzione di colore.

Samsung lancia la nuova colorazione del Galaxy S24 Ultra, eccola qui

Esattamente come Google, che ha aggiunto un nuovo colore per i suoi Pixel 8 e 8 Pro, Samsung ha fatto lo stesso: il Galaxy S24 Ultra è disponibile in Titanium Yellow a partire da 1.499 euro per il modello con 256 GB. La variante con 512 GB di memoria arriva invece a 1.619 euro e mentre lo smartphone con 1 TB di spazio di archiviazione costa 1.859 euro.

Secondo quanto riportato, Samsung aveva anticipato il nuovo colore all’inizio della scorsa settimana, con l’annuncio ufficiale che c’è stato venerdì. Proprio l’anno scorso, nella stessa data, Samsung lanciò ufficialmente i colori rosso e il blu per la gamma Galaxy S23 Ultra.

Aggiungere una nuova opzione di colore per un telefono che è stato lanciato quasi 6 mesi fa, è certamente un buon modo per riaccendere l’interesse. Il Galaxy S24 Ultra Titanium Yellow è disponibile ora sul sito ufficiale di Samsung.

Probabilmente l’annuncio ufficiale per questo prodotto, sebbene sia già disponibile, avverrà durante il prossimo evento Galaxy Unpacked del 10 luglio.

Durante l’evento, l’azienda svelerà i suoi nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, la serie Galaxy Watch 7, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Buds e il nuovo Galaxy Ring. Sarà un appuntamento molto pieno.