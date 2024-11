Smartphone Samsung: le migliori offerte al Black Friday Amazon 2024

Il bisogno di uno smartphone viene colmato soprattutto durante gli eventi come il Black Friday. Amazon sta consentendo agli utenti di poter sfruttare questo momento alla grande, proponendo peraltro i migliori prodotti soprattutto lato Samsung. Stando a quanto riportato infatti non sono molti i dispositivi del colosso sudcoreano in offerta ma ne abbiamo individuati 4. Si tratta in tutti i casi di top di gamma, i quali però arrivano ad avere anche più di 500 € di sconto. Dopo aver visto i migliori prodotti di Xiaomi, è il momento di far salire in cattedra Samsung.

Samsung al Black Friday 2024 di Amazon: ecco i migliori smartphone in promo

Qui in basso si possono notare i migliori prodotti che oggi il mondo Samsung poteva offrire al pubblico. Lato smartphone non c’è gioco: stiamo parlando dei top di gamma più potenti del momento, sia in merito a quelli flat che in merito ai pieghevoli. I prezzi sono alti ma molto più bassi rispetto a quelli di listino.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Il Galaxy S24 Ultra è il top di gamma per eccellenza. Con un display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici QHD+ e una fotocamera da 200 MP, garantisce immagini e video di qualità incredibile. La batteria da 5000 mAh e i 512 GB di memoria interna lo rendono ideale per chi cerca potenza e spazio. È uno smartphone pensato per chi vuole il massimo da un dispositivo. In questo caso lo sconto è davvero importante in quanto si passa da 1619 € a 1079 €. Non mancano due anni di garanzia.

Samsung Galaxy S24+

Il Galaxy S24+ offre un’esperienza di fascia alta con un display da 6,7 pollici QHD+ Dynamic AMOLED 2X e una fotocamera da 50 MP. La RAM da 12 GB e i 256 GB di memoria interna lo rendono perfetto per multitasking e archiviazione. Con una batteria da 4900 mAh, è una scelta affidabile per chi cerca prestazioni elevate a un prezzo più accessibile. Esattamente come nel caso precedente, anche qui lo sconto è rilevante: lo smartphone passa da 1189 a 769 €. La garanzia equivale sempre a due anni.

Samsung Galaxy Z Fold6

Tra tutti i dispositivi da valutare c’è anche il nuovo Galaxy Z Fold6, uno degli smartphone pieghevoli più avanzati sul mercato. Offre un doppio display: uno esterno da 6,3 pollici e uno interno da 7,6 pollici Dynamic AMOLED 2X, ideale per il multitasking e l’intrattenimento. Sfruttando anche l’apporto di 12 GB di RAM, 512 GB di memoria interna e una batteria a lunga durata, questo terminale si dimostra perfetto per chi desidera innovazione e versatilità. Il top di gamma dei pieghevoli arriva a costare molto meno del solito: il prezzo infatti passa dal 2219 a 1999 €. Anche qui ci sono due anni di garanzia.

Samsung Galaxy Z Flip6

Nel caso in cui si dovesse ricadere sul nuovo Galaxy Z Flip6, si tratta di un pieghevole che combina stile e praticità in un design compatto. Il display principale Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici offre immagini fluide e nitide allo stesso tempo. All’esterno invece ce n’è uno di topo Super AMOLED da 3,4 pollici. Lo si può usare per accedere rapidamente alle notifiche. Al suo interno ecco anche 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Con un prezzo iniziale di 1279 €, il prodotto aveva già scaturito ottimi risultati, ma oggi che costa 999 € potrebbe fare molto meglio. Anche in questa situazione c’è una garanzia di due anni.