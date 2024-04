Con un comunicato stampa diffuso in queste ore, il gigante di Seattle annuncia un potenziamento di Amazon Fresh. Da questo momento, infatti, il servizio di consegna della spesa è disponibile anche per i clienti che non hanno un abbonamento Prime. A patto però che risiedano in un’area in cui sia attivo il servizio, ovviamente.

I clienti Amazon di Milano, Roma, Torino e Bologna possono acquistare i loro prodotti preferiti su Amazon Fresh e/o Pam PANORAMA e ricevere la spesa comodamente a casa nella stessa giornata. Il catalogo di prodotto è vasto e include categorie come carne, frutta, verdura e anche cura della casa e della persona. E non mancheranno offerte ricorrenti su centinaia di prodotti.

La notizia è stata annunciata con entusiasmo da Camille Blur, responsabile di Amazon Fresh per Germania, Italia e Spagna. «Siamo sempre alla ricerca di soluzioni per rendere la spesa dei nostri clienti ancora più semplice, rapida e conveniente. Da oggi, tutti i clienti Amazon di Milano, Roma, Torino e Bologna possono effettuare la spesa online e riceverla comodamente a casa», ha dichiarato. «Questa novità permetterà ad Amazon di offrire ai clienti un’esperienza d’acquisto che possa garantire loro ampia selezione, valore e comodità.»

Amazon Fresh Italia: come ottenere lo sconto di 30 euro

Oltre al potenziamento del servizio, sono stati comunicati anche i dettagli di una interessante promozione (valida fino al 31 maggio) per tutti coloro che non hanno mai usato Amazon Fresh: 30€ di sconto totale sui primi tre ordini (10€ per ogni ordine) spendendo almeno 50€.

Per ottenere lo sconto di 30€ bisogna aggiungere al carrello prodotti per un totale di almeno 50€ e inserire il codice FRESH30 prima di completare il pagamento. Poi, una volta utilizzato il codice per la prima volta, questo verrà applicato automaticamente all’acquisto.