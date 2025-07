Francia, indagine su X e Musk: rischio mandato di arresto internazionale

La procura di Parigi ha deciso di imprimere una svolta significativa nella controversia che la vede opposta a X e al suo proprietario Elon Musk. La vicenda, già oggetto di attenzione mediatica e politica, si è ora trasformata in una vera e propria indagine penale ufficiale, affidata agli organi di polizia e caratterizzata da un profilo di gravità che rischia di avere ripercussioni a livello internazionale.

Francia vs X

Tutto ha avuto origine a gennaio, quando la procura francese aveva avviato un’inchiesta preliminare a seguito delle denunce presentate da un membro del parlamento e da un alto funzionario dello Stato. Queste denunce accusavano la piattaforma di interferenza organizzata nei sistemi informativi nazionali e di estrazione fraudolenta di dati, attività che, se confermate, configurerebbero una condotta criminale di notevole rilievo.

Secondo quanto dichiarato dalla procuratrice Laure Beccuau, le autorità francesi hanno ritenuto necessario un salto di qualità nell’azione investigativa. Dopo le prime analisi svolte dalle istituzioni pubbliche, è stata affidata formalmente l’indagine alle forze dell’ordine, consentendo così l’adozione di misure più incisive nei confronti di X e del suo management.

Le accuse sono particolarmente pesanti e coinvolgono due fronti principali. Da un lato, si ipotizza una interferenza organizzata nel funzionamento dei sistemi di elaborazione automatica dei dati, ovvero un’azione strutturata e coordinata per alterare o ostacolare il corretto funzionamento delle infrastrutture digitali francesi. Dall’altro, si parla di estrazione fraudolenta organizzata di informazioni, con la sottrazione illecita di dati sensibili appartenenti a cittadini e istituzioni transalpine.

A rendere ancora più complesso il quadro vi sono ulteriori sospetti secondo cui Elon Musk avrebbe sfruttato la piattaforma X per favorire gruppi politici di destra in Francia, alimentando così polemiche e tensioni sul fronte interno. L’evoluzione delle indagini potrebbe dunque non solo accertare responsabilità penali, ma anche portare alla luce possibili strategie di influenza politica attraverso i social network.

Il passaggio all’indagine formale consente ora alla procura francese di adottare provvedimenti più stringenti. In base alla legislazione vigente, qualora Elon Musk o altri dirigenti di X non rispondessero alle eventuali convocazioni giudiziarie, si potrebbe arrivare all’emissione di un mandato di arresto internazionale. Una simile misura avrebbe conseguenze dirompenti non solo per i diretti interessati, ma anche per le relazioni diplomatiche tra Europa e Stati Uniti.

La Francia contro le Big Tech USA

Il caso si inserisce infatti in un contesto di tensioni transatlantiche sempre più evidenti, alimentate dal crescente confronto tra le autorità europee e i grandi colossi tecnologici americani. Un esempio recente è rappresentato dall’arresto in Francia del fondatore di Telegram, Pavel Durov, accusato di favoreggiamento della criminalità organizzata attraverso la sua piattaforma. Anche in quell’occasione, il dibattito si è concentrato sulla necessità di bilanciare la tutela della sicurezza nazionale con la salvaguardia delle libertà digitali.

Non a caso, l’amministrazione statunitense ha espresso più volte critiche nei confronti di quello che percepisce come un tentativo europeo di limitare la libertà di espressione e di penalizzare ingiustamente le aziende tech americane. L’indagine contro X rischia quindi di esacerbare ulteriormente queste tensioni transatlantiche, soprattutto in un momento in cui il dialogo tra le due sponde dell’Atlantico appare già compromesso da altre questioni strategiche.