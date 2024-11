Amazon Haul: la nuova sezione e-commerce low cost che sfida Temu

Circolava la voce che sarebbe successo e alla fine è andata così: Amazon ha tirato fuori la sua piattaforma e-commerce interamente dedicata agli acquisti low cost.

Nasce così Amazon Haul, una nuova sezione per lo shopping online che punta tutto su prezzi bassissimi. Questa nuova esperienza, al momento disponibile solo negli Stati Uniti, offre vestiti, elettronica e articoli per la casa a costi davvero ridotti. Haul è pensato per chi cerca affari ogni giorno, con articoli che non superano i 20 dollari, molti sotto i 10 e alcuni addirittura a partire da 1 dollaro.

Amazon Haul è la nuova creatura del colosso e-commerce che sfida Temu

Questa novità non arriva del tutto a sorpresa: Amazon aveva già lasciato intuire i suoi piani mesi fa, quando erano emerse voci su un negozio orientato al low-cost, in competizione con colossi come Temu e Shein. Ora, la piattaforma è ufficialmente disponibile e a quanto pare si tratta di un modo per portare convenienza e qualità nelle mani dei clienti, grazie alla garanzia Amazon.

Navigare su Haul è facile: basta accedere all’app Amazon Shopping, cercare Haul nella barra di ricerca, cliccare sul menu o visitare direttamente www.amazon.com/haul. Bisogna dunque cercare il prodotto che si desidera, magari scegliendolo al momento, per poi mettere il tutto nel carrello. Dopo poco si potrà procedere al checkout, come in qualsiasi altro acquisto su Amazon.

Amazon non si tira poi indietro dall’offrire anche vantaggi sulla spedizione. Stando a quanto riportato infatti, gli ordini sopra i 25 dollari possono beneficiare della spedizione gratuita. Quelli che invece vanno sotto questa soglia richiedono una piccola tassa di 3,99 dollari. Per acquisti più consistenti, sono previsti degli sconti: 5% per spese sopra i 50 dollari e 10% per quelle oltre i 75 dollari. Per chi ha bisogno di restituire un articolo, Haul prevede resi gratuiti entro 15 giorni su acquisti sopra i 3 dollari, garantendo la possibilità di riconsegnare il prodotto in più di 8.000 punti negli Stati Uniti, come Amazon Locker, Whole Foods e UPS.