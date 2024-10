Amazon, parte la sfida a Temu: arriva lo store LOW COST

Quando arrivano notizie che riguardano il nome di Amazon, non riguardano necessariamente solo nuove offerte ed eventi durante i quali si potrà risparmiare qualche euro per gli acquisti online: il colosso, stando a quanto si apprende, avrebbe manifestato la volontà di lottare contro un nemico molto agguerrito che da qualche anno sta riuscendo a crearsi una folta schiera di utenti. Stiamo parlando di Temu, azienda che propone pezzi a basso costo provenienti dall’oriente, più in particolare dalla Cina.

A quanto pare Amazon vuole in ogni modo provare a fronteggiare questa realtà con il lancio di una nuova piattaforma e-commerce a basso costo. Stando a quanto riportato dalla testata The Information, il colosso starebbe pianificando l’apertura di un negozio online con prezzi estremamente competitivi. L’obiettivo sarebbe quello di contrastare l’avanzata di Temu, ormai famosissimo per i suoi prezzi stracciati.

Amazon vuole andare contro Temu: ecco l’arrivo del suo nuovo store | RUMOR

Questa nuova iniziativa di Amazon prevede tetti massimi sui prezzi di vari articoli: ad esempio, i gioielli verrebbero venduti a non più di 8 dollari, la biancheria da letto a 9 dollari, le chitarre a 13 dollari e i divani a 20 dollari. Questi prodotti verrebbero spediti da Guangdong, in Cina, con tempi di consegna stimati tra i 9 e gli 11 giorni. Tuttavia, per i venditori, le commissioni di evasione sarebbero inferiori rispetto a quelle del servizio tradizionale Fulfillment by Amazon.

Questa strategia si discosta dall’approccio abituale di Amazon, che solitamente non impone limiti di prezzo ai prodotti del proprio marketplace principale. Il nuovo Low-Cost Store sembra invece mirare a competere direttamente con piattaforme come Temu, che ha rapidamente guadagnato popolarità grazie ai suoi prezzi incredibilmente bassi sin dal suo lancio nel 2022. È proprio in questo modo che Amazon si assicurerebbe una nuova fetta di pubblico, quella che spesso per gli articoli meno rilevanti si affida ad aziende cinesi.