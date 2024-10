Guadagna fino a 500€ in Buoni Regalo Amazon con il conto online di ING

C’è una nuova promozione in corso sul sito ufficiale di ING, la banca olandese che propone Conto Corrente Arancio e il 4% annuo lordo sulle somme depositate in Conto Arancio. L’ultima iniziativa prevede la possibilità di guadagnare fino a 500 euro in Buoni Regalo Amazon invitando i propri amici ad aprire il conto online di ING.

Conto Corrente Arancio è un conto a canone zero e prelievi gratuiti grazie all’accredito dello stipendio o della pensione (in alternativa, sono richieste entrate pari o superiori a 1.000 euro ogni mese). Sono gratis anche i bollettini e bonifici, più la carta di debito e credito associate al conto.

Come guadagnare fino a 500 euro in Buoni Regalo Amazon con ING

Se non hai un Conto Corrente Arancio, aprilo in meno di cinque minuti tramite questa pagina del sito ING. Una volta attivato, riceverai il codice amico da condividere con le persone che desideri. I tuoi amici dovranno poi aprire il conto corrente e il conto deposito inserendo il codice amico da te ricevuto. La data ultima per sfruttare la promozione è il 27 dicembre.

Entro il mese successivo alla richiesta di apertura, i tuoi amici dovranno accreditare lo stipendio o la pensione sul loro nuovo conto tramite la causale ABI 27 o ABI 27P. Il regolamento chiarisce che per ogni amico invitato si ottiene un Buono Amazon da 50 euro, per un massimo di 500 euro (e 10 amici invitati).

A loro volta, ciascun amico che si iscrive con il tuo codice riceverà un Buono Regalo da 150 euro, spendibile sul sito Amazon.it. E come ulteriore regalo da parte della banca olandese, oltre al codice amico è possibile condividere anche la playlist “Amici con benefici – ING”, con brani come “For the Love of Money” (The O’Jays), “Stand By Me” (Ben E. King) e “Count on Me” (Bruno Mars).

L’apertura di Conto Corrente Arancio è disponibile su questa pagina del sito ING. La promozione scade il prossimo 27 dicembre.