Amazon Music Unlimited è gratis per 3 mesi: ecco la promo del Black Friday

Amazon Music Unlimited è in promo per il Black Friday con 3 mesi gratis a disposizione degli utenti per accedere a tutto il catalogo.
Davide Raia
Pubblicato il 24 nov 2025
Amazon Music Unlimited è gratis per 3 mesi: ecco la promo del Black Friday

La Settimana del Black Friday di Amazon è l’occasione giusta per ottenere 3 mesi gratis di Amazon Music Unlimited, sfruttando un ricchissimo catalogo di canzoni e podcast da ascoltare senza limiti e senza pubblicità. La promozione, valida per tutti i nuovi utenti (o per chi crea un nuovo account), è disponibile tramite Amazon. Per attivarla è sufficiente premere sul box qui di sotto e seguire la procedura.

Iscriviti qui ad Amazon Music Unlimited

Amazon Music Unlimited

Come ottenere 3 mesi gratis di Amazon Music Unlimited

La promozione del Black Friday è tanto semplice quanto conveniente. Per tutti i nuovi utenti che si iscrivono ad Amazon Music Unlimited, infatti, ci sono 3 mesi gratis di abbonamento. Ottenerli è semplicissimo. Basta raggiungere il sito ufficiale di Amazon, tramite il link qui di sotto, e seguire la procedura di sottoscrizione.

L’abbonamento consente l’accesso a tutto il catalogo di brani e di podcast, in costante aggiornamento, senza pubblicità e con la possibilità di sfruttare l’audio spaziale e l’audio in HD, senza alcun costo aggiuntivo (a differenza di quanto avviene con altri servizi). In aggiunta c’è anche la possibilità di ascoltare un audiolibro gratis al mese.

Al termine del periodo gratuito, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 10,99 euro al mese ma senza alcun obbligo di rinnovo per gli utenti che, quindi, potranno interrompere in qualsiasi momento il rinnovo automatico, evitando qualsiasi addebito.

L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo ed è accessibile qui di sotto. Si tratta di una promozione che può garantire un risparmio significativo, garantendo un accesso illimitato a tutta la musica da ascoltare in streaming, senza pubblicità e con un audio di qualità. Per saperne di più e per attivare la promo basta premere sul box qui di sotto.

Iscriviti qui ad Amazon Music Unlimited

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Perché alcuni laptop Dell e HP non riproducono HEVC/H.265 nel browser?
Browser

Perché alcuni laptop Dell e HP non riproducono HEVC/H.265 nel browser?
Nano Banana Pro: AI Google che trasforma schizzi in immagini fotorealistiche
Business

Nano Banana Pro: AI Google che trasforma schizzi in immagini fotorealistiche
Meta SAM3 è la prima AI che esegue la segmentazione precisa su immagini e video: lascia a bocca aperta
IA

Meta SAM3 è la prima AI che esegue la segmentazione precisa su immagini e video: lascia a bocca aperta
The Beatles Anthology: la docuserie sbarca su Disney+
Offerte

The Beatles Anthology: la docuserie sbarca su Disney+
Link copiato negli appunti