Firefox accelera su Linux: arriva il supporto a Vulkan Video Decoding

La riproduzione video accelerata tramite GPU rappresenta uno degli aspetti più importanti per l’efficienza energetica e le prestazioni dei browser. Su Linux, però, nel tempo si sono accumulate diverse difficoltà: Firefox ha fatto affidamento principalmente su VA-API, un’interfaccia che garantisce buoni risultati con molte GPU Intel e AMD ma che richiede soluzioni aggiuntive nel caso delle schede NVIDIA. La recente integrazione del supporto a Vulkan Video nel codice di Firefox apre una fase nuova per l’accelerazione hardware dei contenuti multimediali.

L’industria sta convergendo sempre più verso API grafiche multipiattaforma: Vulkan, introdotta da Khronos Group come evoluzione delle API a basso overhead, ha già conquistato una posizione rilevante nel gaming, nel calcolo accelerato e nelle applicazioni professionali. L’estensione Vulkan Video punta ora a uniformare anche il settore della codifica e decodifica video hardware, riducendo la dipendenza da tecnologie specifiche dei singoli produttori.

Secondo le informazioni pubblicate dagli sviluppatori coinvolti nel progetto, il supporto iniziale entrerà a far parte di Firefox 153, previsto per il mese di luglio 2026, salvo modifiche dell’ultimo minuto durante le fasi finali.

Perché VA-API non era una soluzione universale

Firefox utilizza da tempo VA-API per demandare alla GPU la decodifica di flussi video come H.264, H.265 e, in determinate configurazioni, VP9 e AV1. L’obiettivo era alleggerire il carico sulla CPU e ridurre i consumi energetici, soprattutto durante la riproduzione di contenuti ad alta risoluzione.

Il problema è che VA-API nasce nel mondo Intel e la sua implementazione non risulta uniforme tra i vari produttori. Le GPU AMD supportano generalmente l’interfaccia attraverso i driver Mesa, mentre NVIDIA ha sempre seguito un percorso differente basato su tecnologie proprietarie come NVDEC e NVENC.

Per ottenere l’accelerazione video in Firefox con una GPU GeForce sotto Linux, molti utenti hanno dovuto affidarsi a componenti intermedi come nvidia-vaapi-driver , che traducono le richieste VA-API verso le capacità native dell’hardware NVIDIA.

La catena software diventava più complessa e introduceva ulteriori punti di possibile incompatibilità. Anche alcune piattaforme ARM e numerosi dispositivi embedded non disponevano di un supporto VA-API sufficientemente maturo da garantire un’esperienza uniforme.

Che cosa introduce Vulkan Video

Vulkan Video è un insieme di estensioni standardizzate che permette alle applicazioni di accedere alle funzionalità di codifica e decodifica video attraverso la stessa infrastruttura Vulkan già utilizzata per la grafica 3D e il calcolo parallelo.

Le prime estensioni ufficiali hanno introdotto il supporto per H.264 e H.265 tramite componenti come VK_KHR_video_queue , VK_KHR_video_decode_queue , VK_KHR_video_decode_h264 e VK_KHR_video_decode_h265 . Successivamente sono arrivati ulteriori sviluppi dedicati ad AV1 e ad altri codec emergenti.

Dal punto di vista architetturale il vantaggio è che il browser può utilizzare un’unica API aggiornata, evoluta e multipiattaforma invece di dover dialogare con sistemi differenti a seconda del produttore della GPU. Ciò semplifica lo sviluppo e offre maggiori possibilità di ottimizzazione a lungo termine.

Vulkan Video non sostituisce magicamente le tecnologie hardware esistenti. Le unità di decodifica restano le stesse: NVIDIA continua a utilizzare i propri blocchi NVDEC, AMD si appoggia ai motori VCN e Intel ai circuiti dedicati presenti nelle GPU Xe. Cambia il modo in cui il software accede a tali funzionalità.

Il lavoro svolto all’interno di Firefox

Il supporto appena integrato in Firefox è il risultato del lavoro congiunto di sviluppatori Mozilla, Red Hat e NVIDIA. Tra i contributori citati figurano l’ingegnere NVIDIA Tymur Boiko e Martin Stransky, sviluppatore noto per numerosi interventi relativi all’accelerazione hardware di Firefox in ambiente Linux.

La richiesta di integrare Vulkan Video era stata formalizzata soltanto pochi mesi fa attraverso un bug report dedicato. La chiusura di quella segnalazione indica che il codice necessario è ormai confluito nel ramo principale di sviluppo del browser.

L’integrazione interessa principalmente la fase di decodifica video: Firefox potrà quindi sfruttare Vulkan Video per elaborare flussi multimediali senza dover passare necessariamente attraverso VA-API. Per gli utenti NVIDIA si tratta probabilmente dell’aspetto più interessante dell’intera operazione.

Dal punto di vista pratico, l’accelerazione video hardware incide direttamente sul consumo energetico dei sistemi desktop e notebook. La riproduzione software di un flusso 4K AV1 può occupare una quota significativa delle risorse CPU; la decodifica tramite GPU riduce drasticamente il carico elaborativo e spesso migliora anche l’autonomia delle batterie.

Chi utilizza workstation Linux con GPU NVIDIA potrebbe finalmente beneficiare di una soluzione più diretta e meno dipendente da livelli di compatibilità esterni. Anche gli sviluppatori di distribuzioni avranno meno necessità di mantenere configurazioni specifiche per determinati produttori hardware.

Un altro aspetto interessante riguarda la portabilità. Vulkan Video nasce con un’impostazione multipiattaforma e potrebbe favorire una maggiore uniformità del comportamento di Firefox tra Linux, Windows e altri sistemi operativi che adottano la stessa API.