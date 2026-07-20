GNOME OS prepara una modalità di avvio sicura per aumentare l'affidabilità

Un driver grafico incompatibile o un’estensione di sistema difettosa possono trasformare un aggiornamento in un blocco completo all’avvio. Nei sistemi Linux distribuiti come immagini complete del sistema operativo, il problema assume caratteristiche particolari: la base può rimanere integra, mentre uno dei componenti aggiunti impedisce al computer di raggiungere il desktop.

Il gruppo di sviluppo di GNOME ha mostrato una soluzione pensata proprio per questo scenario: una modalità provvisoria che esclude le estensioni durante il boot e permette di recuperare una macchina altrimenti inutilizzabile.

La funzione riguarda GNOME OS, piattaforma usata per sviluppare, integrare e collaudare le tecnologie del desktop GNOME prima che arrivino nelle distribuzioni più diffuse.

GNOME OS (download) non è un’alternativa diretta a Fedora, Debian o Ubuntu per l’uso quotidiano; serve soprattutto a verificare componenti ancora in lavorazione, spesso provenienti dai rispettivi rami di sviluppo. Una simile impostazione accelera i test, ma aumenta anche la probabilità di regressioni: driver proprietari, modifiche a systemd e immagini aggiuntive possono compromettere la sequenza di avvio.

Perché GNOME OS ha bisogno di una modalità provvisoria

Su una distribuzione tradizionale, un pacchetto installa file nelle directory di sistema e aggiorna un database locale.

GNOME OS segue una strada diversa: gran parte del sistema deriva da immagini preparate in fase di compilazione, mentre alcune funzionalità opzionali arrivano sotto forma di system extension image. Il comando systemd-sysext monta queste immagini e ne combina il contenuto con directory come /usr e /opt .

Dal punto di vista delle applicazioni, i file aggiunti sembrano appartenere al sistema principale. In realtà rimangono separati; si possono quindi attivare, disattivare e sostituire senza riscrivere l’immagine di base. È una soluzione utile per componenti difficili da includere nel supporto standard, tra cui i driver proprietari NVIDIA, oppure per estensioni costruite direttamente dagli sviluppatori durante i test.

Un’estensione può includere librerie compilate per un’ABI diversa, cioè per un’interfaccia binaria non compatibile con quella prevista dal sistema, unità systemd errate, moduli non adatti al kernel installato o file che sovrascrivono elementi essenziali dell’ambiente grafico. Nei casi peggiori il sistema non raggiunge GDM (GNOME Display Manager), non carica correttamente il driver video o si blocca prima di offrire una console utilizzabile.

La modalità provvisoria presentata alla GUADEC 2026, organizzata dal 16 al 21 luglio a La Coruña, evita il problema alla radice: durante l’avvio impedisce il caricamento delle estensioni systemd-sysext . GNOME OS parte quindi con la sola immagine principale, senza i livelli aggiuntivi potenzialmente difettosi. L’utente può accedere al sistema, individuare l’estensione problematica, rimuoverla o installarne una versione corretta.

Aggiornamenti atomici: apertura a una platea di utenti più ampia?

systemd-sysupdate , utilizzato in GNOME OS, descrive gli aggiornamenti attraverso file .transfer e può gestire immagini del sistema operativo, kernel, partizioni, container ed estensioni. Le risorse remote e quelle locali possono coesistere in più versioni, caratteristica utile per configurazioni A/B o per schemi differenti contemporaneamente conservati sul disco. Kernel, root file system e dati di verifica possono inoltre condividere lo stesso identificatore di versione, così da costituire un insieme coerente.

La modalità provvisoria non trasforma GNOME OS in una distribuzione adatta a ogni utente. Resta una piattaforma di sviluppo, esposta intenzionalmente a componenti instabili e a modifiche provenienti dai rami principali.

Tuttavia, quello messo in atto è un passaggio importante perché il sistema inizia a prevedere cosa accade quando uno dei livelli aggiuntivi non funziona: grazie alla modalità provvisoria, GNOME OS avvia una base nota, lascia fuori le estensioni e restituisce al tecnico il controllo della macchina.

GNOME OS su smartphone Android

Il progetto continua anche il lavoro sull’architettura AArch64. Dopo le prime dimostrazioni su OnePlus 6, GNOME OS può ora installarsi in modo sperimentale nella partizione userdata di alcuni telefoni Android, senza ridisegnare la tabella delle partizioni.

U-Boot, il software che avvia il dispositivo prima del sistema operativo, gestisce la partizione come un dispositivo a blocchi; successivamente, udev e le funzionalità più recenti di systemd rilevano le sottopartizioni presenti al suo interno.

L’approccio riduce il rischio di rendere inutilizzabile il telefono durante l’installazione, perché non richiede interventi distruttivi sulla struttura originale dell’unità di memorizzazione.

Il supporto dichiarato riguarda OnePlus 6 e Fairphone 5: mancano ancora diversi tasselli per parlare di sistema mobile pronto all’uso: gestione energetica, modem, fotocamere, sospensione, accelerazione grafica e adattamento dell’interfaccia dipendono fortemente dal dispositivo. Il prossimo lavoro indicato dal gruppo riguarda il porting delle patch mobili di GNOME Shell verso il ramo principale più recente.