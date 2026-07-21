432 falle nel kernel Linux in 24 ore? La realtà è molto diversa

Il numero, da solo, sembra quello di un’emergenza fuori controllo: 432 CVE del kernel Linux pubblicate in circa 24 ore. Per chi gestisce server, infrastrutture cloud o sistemi industriali, una raffica simile non passa inosservata. Il kernel lavora nel punto più delicato del sistema operativo; controlla memoria, processi, rete, filesystem, periferiche e privilegi. Centinaia di nuove vulnerabilità associate tutte insieme a quel livello fanno pensare subito a exploit remoti, escalation di privilegi e aggiornamenti urgenti da distribuire su migliaia di macchine.

Lo stupore è nato anche dalla forma dell’annuncio. I messaggi sono comparsi uno dopo l’altro sulla mailing list linux-cve-announce, mentre scanner e piattaforme di vulnerability management iniziavano a importarli quasi in tempo reale. A prima vista è sembrata una scoperta coordinata di proporzioni eccezionali, forse il risultato di una vasta campagna di analisi automatizzata o di strumenti basati sull’AI. Qualcuno ha persino ipotizzato l’emersione improvvisa di centinaia di falle rimaste nascoste per anni.

La realtà è meno spettacolare, ma non per questo banale. Le 432 CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) non descrivono 432 zero-day scoperte nello stesso giorno e non indicano che il kernel Linux sia diventato improvvisamente insicuro. Il picco nasce soprattutto dalla pubblicazione concentrata di correzioni già confluite nei rami stable e longterm, associate in seguito a identificativi formali dal gruppo che gestisce le CVE del kernel. In pratica, il momento in cui compare l’avviso non coincide necessariamente con il momento della scoperta del bug; spesso la patch esiste già.

432 CVE nel kernel Linux: c’è davvero da preoccuparsi?

Come accennato in precedenza, la spiegazione reale è meno drammatica ma comunque molto interessante dal punto di vista tecnico.

Le 432 CVE pubblicate in mailing list non corrispondono a 432 falle critiche scoperte nelle precedenti 24 ore; descrivono soprattutto un grande blocco di correzioni già entrate nei rami del kernel e trasformate successivamente in avvisi formali. Il picco è arrivato subito dopo i rilasci del 18 luglio 2026, tra cui Linux 7.1.4 e le serie longterm 6.18.39 e 6.12.96. Nello stesso ciclo risultavano aggiornati anche altri rami LTS, compresi 6.6, 6.1, 5.15 e 5.10. Gli annunci hanno quindi condensato il lavoro accumulato attraverso numerose versioni stable, non un singolo incidente apparso dal nulla.

Resta comunque un valore fuori scala rispetto alla percezione comune di un bollettino di sicurezza.

Decine o centinaia di CVE Linux in un unico ciclo di aggiornamento non rappresentano ormai una rarità assoluta, ma superare quota 400 in un giorno produce un effetto visivo difficile da ignorare. Il dato mette inoltre in evidenza una caratteristica peculiare del progetto “capeggiato” da Linus Torvalds: il kernel assegna identificativi CVE con criteri molto più prudenti e inclusivi rispetto a molti produttori commerciali. Per valutare la situazione occorre quindi separare tre elementi che nelle prime ore si sono sovrapposti: il numero degli identificativi, la gravità dei difetti e la reale esposizione di ogni macchina.

Dal 2024 Linux assegna direttamente le proprie CVE

La gestione della sicurezza è cambiata a febbraio 2024, quando il progetto Linux kernel ha assunto il ruolo di CVE Numbering Authority, abbreviato in CNA. Da allora il gruppo incaricato può assegnare direttamente gli identificativi relativi al kernel, correggere i record e indicare le versioni coinvolte senza dipendere dalla valutazione iniziale di organizzazioni esterne.

La documentazione ufficiale lo dice in maniera esplicita: poiché il kernel opera al livello più privilegiato del sistema, quasi qualsiasi bug potrebbe teoricamente contribuire a una compromissione, anche quando tale possibilità non appare evidente nel momento in cui gli sviluppatori preparano la patch. Il gruppo CVE segue perciò un criterio deliberatamente cautelativo e assegna numeri anche a bugfix per i quali non esiste ancora una dimostrazione pratica di sfruttabilità.

Dire che “ogni bug Linux diventa automaticamente una CVE” è tuttavia una semplificazione eccessiva. Nella pratica, però, la soglia prudenziale è abbastanza ampia da includere una quota elevata delle correzioni selezionate per i rami stable. È proprio tale impostazione a spiegare perché i numeri del kernel possano risultare molto più alti rispetto a quelli di progetti che pubblicano un avviso soltanto dopo aver confermato un percorso di attacco riproducibile.

Gli avvisi arrivano dopo la correzione, non prima

Un altro elemento riduce la portata allarmistica del “picco” appena registrato: il processo di sviluppo del kernel Linux segue in genere un modello fix-first.

Gli sviluppatori individuano il difetto, preparano l’intervento correttivo, lo sottopongono alla revisione del sottosistema interessato e lo integrano nei rami appropriati. Il team CNA analizza in seguito le correzioni e pubblica gli identificativi.

In pratica, quando l’avviso raggiunge la mailing list, il fix può già trovarsi nella versione stable più recente. Non significa però che tutti i sistemi siano automaticamente protetti: le distribuzioni devono importare o adattare la modifica, costruire i propri pacchetti, testarli e renderli disponibili nei repository; gli amministratori devono poi installarli e, nella maggior parte dei casi, riavviare la macchina. Nel caso preso in esame, tuttavia, molte delle 432 segnalazioni non descrivono vulnerabilità prive di rimedio.

Nessuna prova che il lotto derivi da una scansione AI

La “velocità” della pubblicazione ha alimentato anche l’ipotesi che un modello AI avesse analizzato l’intero codice sorgente, individuando centinaia di difetti in una sola “passata”. Al momento non emergono elementi affidabili per attribuire l’intero lotto a un sistema AI, né tantomeno a un singolo prodotto o progetto di ricerca.

Linux dispone di indicazioni formali sull’uso degli assistenti di programmazione: quando un contributo dipende in modo sostanziale da uno strumento AI, la documentazione richiede l’aggiunta di un tag Assisted-by che riporti il nome dell’agente, la versione del modello e gli strumenti utilizzati.

Il tag serve a rendere tracciabile il contributo, ma non prova che ogni correzione priva di tale indicazione sia stata prodotta esclusivamente attraverso analisi manuale; uno strumento può avere un ruolo marginale, oppure un difetto può emergere da fuzzing e analizzatori statici tradizionali.

Nei commit associati alle segnalazioni esaminate non appare una firma comune capace di sostenere la tesi di una scoperta automatizzata unica.

Un numero alto può indicare trasparenza, non necessariamente insicurezza

La disponibilità pubblica del codice Linux favorisce una revisione ampia da parte di aziende, ricercatori, sviluppatori indipendenti, università e produttori di hardware. Un numero elevato di correzioni non dimostra da solo che il kernel contenga più difetti di un prodotto proprietario; mostra con maggiore immediatezza quanti problemi ricevono un identificativo pubblico e una patch tracciabile.

Sarebbe ingenuo trasformare ogni picco in una celebrazione. Le 432 CVE hanno destato stupore perché il numero, isolato dal processo che lo ha generato, assomiglia al bilancio di un incidente senza precedenti. Una volta ricostruita la sequenza, il quadro cambia: come detto, si tratta soprattutto della pubblicazione concentrata di difetti già corretti nei rami kernel, selezionati secondo criteri molto cauti e distribuiti tra componenti con livelli di esposizione radicalmente diversi.

La conclusione non è che si possa ignorare il lotto. Occorre aggiornare i pacchetti supportati, controllare i moduli realmente utilizzati e dare precedenza ai percorsi raggiungibili da attori non fidati. Il dato corretto da portare in una riunione operativa non è “abbiamo 432 emergenze“, ma “quante delle 432 CVE interessano il nostro kernel, quali sono già corrette dal vendor e quali espongono davvero un’interfaccia attaccabile?”