Canonical porta gli aggiornamenti Ubuntu nelle reti isolate

Canonical ha lanciato Enterprise Store, una soluzione on-premise pensata per gestire in sicurezza la distribuzione del software Ubuntu in ambienti aziendali con reti isolate o fortemente controllate.

La piattaforma, inclusa in Ubuntu Pro, nasce per rispondere a un’esigenza sempre più diffusa: mantenere aggiornati sistemi critici senza esporli direttamente a Internet, garantendo al contempo controllo, tracciabilità e conformità normativa.

Enterprise Store: un proxy edge per reti con restrizioni

Enterprise Store funziona come un proxy intelligente alloggiato all’interno della rete aziendale, che si interpone tra i dispositivi Ubuntu e i repository Canonical pubblici.

Invece di far collegare ogni macchina direttamente agli store online, l’azienda centralizza download, verifica e distribuisce pacchetti attraverso un unico punto di controllo interno. Il sistema adotta meccanismi di caching locale per conservare i componenti più utilizzati, riducendo il traffico in uscita e migliorando la disponibilità degli aggiornamenti anche in scenari con connettività limitata o assente.

Questo modello è ideale per infrastrutture militari, impianti industriali, laboratori di ricerca e altri ambienti dove l’accesso diretto alla rete pubblica rappresenta un rischio operativo o una violazione delle policy interne di sicurezza.

Controllo granulare delle revisioni

Uno dei punti di forza di Enterprise Store è la possibilità di gestire in modo dettagliato le versioni dei pacchetti distribuiti all’interno dell’organizzazione.

Gli amministratori possono decidere quali revisioni rendere disponibili ai dispositivi, bloccando aggiornamenti indesiderati o mantenendo versioni specifiche per garantire stabilità e compatibilità. La piattaforma supporta anche il sideloading, cioè l’importazione manuale degli aggiornamenti in ambienti completamente offline, consentendo di trasferire pacchetti verificati da sistemi autorizzati verso la rete isolata.

Supporto per Snap e Charm

Enterprise Store è progettato per lavorare con i principali formati di distribuzione software dell’ecosistema Canonical: supporta sia gli Snap, pacchetti containerizzati con aggiornamenti transazionali, sia i Charm utilizzati per automatizzare la gestione di servizi tramite Juju. Questo approccio multi-package permette di amministrare diversi tipi di componenti software da un’unica console, semplificando la gestione di grandi flotte di server distribuiti in sedi diverse o con livelli di connettività differenti.

Alta disponibilità e continuità operativa

Per scenari produttivi dove la continuità del servizio è essenziale, Canonical ha previsto configurazioni ad alta disponibilità con più istanze del servizio dietro un reverse proxy.

In caso di guasto di un nodo, il traffico viene reindirizzato automaticamente verso un’altra istanza attiva, eliminando il rischio che un singolo punto di distribuzione blocchi l’intero processo di aggiornamento o la gestione applicativa dell’infrastruttura.

Integrazione con Ubuntu Pro

Enterprise Store entra a far parte dell’offerta Ubuntu Pro, il servizio di sottoscrizione dedicato alle organizzazioni che richiedono manutenzione estesa, sicurezza avanzata e strumenti di gestione enterprise.

La soluzione è disponibile anche per il piano gratuito di Ubuntu Pro, destinato a un massimo di cinque macchine, permettendo così anche alle piccole realtà di testarne le funzionalità prima di un eventuale scaling.