Amazon: pagine prodotto create tramite IA "copiando" da un altro sito

Anche Amazon, così come tutti gli altri giganti del settore tecnologico, si sta prodigando per fornire strumenti legati all’Intelligenza Artificiale sempre più avanzati ai propri clienti.

In questo senso, la piattaforma sta rilasciando una nuova funzione che, attraverso un semplice link verso un sito Web esterno, consente di generare una pagina prodotto completa, con tanto di immagini e descrizione. Questa funzionalità, come è facile intuire, dovrebbe consentire ai venditori presenti su Amazon di ridurre in modo sostanziale il tempo necessario per proporre nuovi prodotti sulla piattaforma.

Questo tipo di azione, ovviamente, deve essere intrapresa con cognizione dei potenziali rischi a livello legale. Chi sfrutterà tale strumento, infatti, non potrà attingere a fonti “casuali”. Lo stesso dovrà essere il titolare di diritti e licenze relativi al sito utilizzato come fonte per la generazione della pagina prodotto.

A quanto pare, la funzione sarà disponibile nelle prossime settimane solo ai venditori statunitensi, con una graduale espansione al resto del mondo.

Le pagine prodotto di Amazon e non solo: l’azienda punta forte sull’IA

Secondo Mary Beth Westmoreland, vicepresidente di Amazon, i venditori presenti sulla piattaforma stanno abbracciando la filosofia dell’IA.

Stando ai dati raccolti da Amazon, quasi l’80% dei venditori utilizza servizi di generazione testi per i propri prodotti, apportando a tali contenuti modifiche manuali minime. Seguendo questo trend, l’e-Commerce ha rilasciato diversi strumenti utili per i venditori, utili per generare foto o in altri contesti.

Rientra in questo contesto anche il chatbot Rufus, progettato per fornire risposte ai potenziali clienti rispetto a determinati prodotti. Sebbene questa introduzione fosse un po’ prematura e presentasse alcuni problemi, la filosofia di Amazon appare apertamente votata all’IA e alla sua applicazione pratica.

Non per niente, il colosso tecnologico creato da Jeff Bezos ha investito pesantemente in questo settore, senza contare che il suo servizio cloud AWS ospita diversi modelli di IA.