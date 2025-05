Amazon presenta Vulcan, il robot che ha tatto

Amazon ha appena svelato il suo nuovo robot Vulcan, una tecnologia avanzata per la logistica che ha il senso del tatto. Presentato durante l’evento “Delivering the Future” a Dortmund, Vulcan rappresenta un salto significativo rispetto ai robot industriali tradizionali, spesso definiti “insensibili e stupidi” da Aaron Parness, direttore di Amazon Robotics AI. Questo nuovo dispositivo è progettato per migliorare sia la sicurezza che l’efficienza nei magazzini, grazie alla sua capacità di percepire e rispondere al contatto fisico.

Un nuovo robot per i magazzini Amazon

Vulcan è stato concepito per gestire circa tre quarti degli articoli presenti nei centri di smistamento di Amazon. La sua tecnologia di feedback di forza e il sistema di manipolazione avanzato gli consentono di trattare oggetti di diverse forme e dimensioni con estrema delicatezza.

Questa capacità, che simula la destrezza umana, permette al robot di posizionare accuratamente i prodotti negli spazi di stoccaggio e di prelevarli con precisione. In situazioni complesse, Vulcan può richiedere l’intervento di operatori umani, favorendo un sistema collaborativo tra uomo e macchina.

Nei centri logistici di Spokane e Amburgo, dove Vulcan è già operativo, il robot si occupa principalmente di gestire gli scaffali più difficili da raggiungere. Questo allevia i dipendenti da compiti impegnativi o pericolosi, come arrampicarsi su scale o piegarsi per accedere ai ripiani più bassi. Kari Freitas Hardy, dipendente Amazon, ha sottolineato come questa innovazione abbia non solo migliorato le condizioni lavorative, ma anche offerto opportunità di crescita professionale, spingendo i colleghi a sviluppare nuove competenze tecniche.

Il futuro del robot Vulcan

Lo sviluppo di Vulcan ha richiesto anni di ricerca e l’analisi di migliaia di casi pratici. Questo approccio basato sui dati ha permesso al robot di affinare le sue capacità tattili, rendendolo un esempio concreto di come la tecnologia avanzata possa supportare il lavoro umano senza sostituirlo. Amazon prevede di implementare Vulcan su larga scala nei prossimi anni, con l’obiettivo di ottimizzare le operazioni logistiche e migliorare ulteriormente le condizioni di lavoro nei magazzini.

Con il robot Vulcan, Amazon dimostra come l’integrazione del senso del tatto e della intelligenza artificiale fisica possa ridefinire gli standard della logistica. Questa tecnologia non solo migliora l’efficienza operativa, ma tiene anche conto del benessere dei lavoratori, aprendo nuove prospettive per il futuro del lavoro collaborativo tra uomo e macchina.