Amazon Prime gratis per un anno: ecco come

A pochi giorni dal Natale, il colosso di Seattle si veste di rosso e offre a tanti suoi utenti la possibilità di abbonarsi gratuitamente ad Amazon Prime per un anno. L’iniziativa è riservata ai primi 7.000 utenti, a cui l’intero costo dell’abbonamento annuale al servizio (49,90 euro) viene totalmente rimborsato sotto forma di codici promozionali.

La promozione, come appena sottolineato, non è per tutti. Per verificare l’idoneità del proprio account basta cliccare su questo link: in caso affermativo, per ottenere il rimborso bisogna prima pagare il canone di 49,90 euro richiesto per abbonarsi ad Amazon Prime per un anno. A questo punto, l’azienda di Seattle restituisce al fortunato utente l’intera somma sotto forma di codici promozionali da utilizzare con successivi acquisti.

A proposito dei codici, Amazon spiega che:

Verranno inoltrati tramite email o notifica push sullo smartphone nelle date: 9 gennaio 2024, 24 gennaio 2024, 8 febbraio 2024 e 23 febbraio 2024

I primi tre avranno un valore di 10€ (da utilizzare su ordini di almeno 30€), l’ultimo di 19,90€ (da utilizzare su ordini di almeno 60€).

(da utilizzare su ordini di almeno 30€), l’ultimo di (da utilizzare su ordini di almeno 60€). Potranno essere utilizzati unicamente con prodotti venduti e spediti da Amazon (esclusi quelli Seconda Mano).

(esclusi quelli Seconda Mano). Ci sarà un tempo limitato per utilizzarli: Il primo da 10€ fino al 23 gennaio 2024 Il secondo da 10€ fino al 7 febbraio 2024 Il terzo da 10€ fino al 22 febbraio 2024 Il quarto da 19,90€ fino al 23 maggio 2024

per utilizzarli:

Il principale vantaggio dell’abbonamento Amazon Prime è, ovviamente, quello delle spedizioni gratuite su gran parte del catalogo dello shop digitale. Tuttavia, a differenza di quanto qualcuno possa pensare, c’è anche altro di cui tener conto: accesso ad offerte anticipate, possibilità di partecipare ad iniziative esclusive come il Festival delle Offerte Prime, Prime Video incluso, Audible gratis per 30 giorni, spazio cloud illimitato per le foto, Amazon Music e – per gli appassionati di gaming – Twitch Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.