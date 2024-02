Sulla scia di quanto già fatto da altri servizi di streaming, Netflix e Disney+ ad esempio, anche Amazon decide di inserire gli spot pubblicitari nella sua piattaforma che milioni di utenti a livello globale usano per guardare film, serie televisive e anche importanti eventi sportivi. Dopo il debutto negli USA, anche la versione italiana di Prime Video includerà gli spot, adesso è ufficiale.

Su Prime Video arrivano gli spot pubblicitari: 1,99€ al mese in più per rimuoverli

Gli utenti dello stivale stanno ricevendo in queste ore un messaggio tramite email che riguarda proprio le nuove condizioni del servizio di streaming. Gli annunci pubblicitari, in un numero limitato, faranno capolino su Amazon Prime Video il 9 aprile. «Ti contattiamo per informarti di una novità relativa alla tua esperienza su Prime Video. A partire dal 9 aprile 2024, i film e le serie TV di Prime Video includeranno un numero limitato di annunci pubblicitari. Questa novità ci permetterà di continuare ad investire in contenuti di qualità e di aumentare questi investimenti nel tempo e di conseguenza supportare il mantenimento della qualità e quantità dei contenuti inclusi in Prime Video», si legge nel messaggio.

Ma quindi guardare contenuti su Prime Video sarà come guardare la TV lineare? A tal proposito, il colosso di Seattle ci tiene a precisare che “punta ad avere un numero significativamente inferiore di annunci pubblicitari rispetto alla televisione lineare e ad altri servizi di streaming”. Altra punto importante della comunicazione riguarda il prezzo: «non c’è alcuna modifica all’attuale prezzo del tuo abbonamento Prime».

La modifica sopra descritta porterà con sé anche una nuovo piano senza pubblicità. Questo avrà un costo supplementare di 1,99 euro al mese. Quindi, calcolatrice alla mano, dal 9 aprile 2024 guardare Amazon Prime Video senza pubblicità costerà 6,98 euro al mese (4,99€ + 1,99€).