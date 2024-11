Amazon Prime Video propone un nuovo strumento AI per riepilogo contenuti

Nonostante molti utenti di Amazon Prime Video consumino intere stagioni delle serie TV preferite in pochi giorni, talvolta vi sono imprevisti per cui le stesse vengono interrotte a metà. Riprendere la visione, a settimane se non mesi di distanza, non è di certo facile.

Il nuovo strumento basato sull’Intelligenza Artificiale proposto da Amazon va ad aiutare proprio in queste situazioni, proponendo un sistema che permette la generazione di riassunti personalizzati.

Stiamo parlando di X-Ray Recap, strumento in grado di sfruttare l’AI generativa per elaborare brevi contenuti che descrivono ciò che è successo in singoli episodi o intere stagioni di un telefilm. L’utente può definire serie, episodio e persino minuto che ha raggiunto, con l’AI che propone un testo in cui riassume quanto avvenuto fino a quel preciso momento.

Il tool che abbiamo descritto va a integrarsi alla già esistente funzionalità X-Ray, di cui non è altro che un’estensione.

X-Ray Recap offre un riepilogo contenuti di singole puntate o intere serie TV

X-Ray Recap, secondo quanto sostenuto da Amazon, sarà in grado di sottolineare punti chiave, descrivere cliffhanger e fornire dettagli utili per poter fruire del resto della serie. Il tutto, ovviamente, evitando potenziali spoiler.

A quanto pare lo strumento è basato su Amazon Bedrock, servizio AWS di proprietà della stessa compagnia. Questa piattaforma permette di creare e gestire applicazioni basate sull’AI.

Al di là delle enormi potenzialità, sembra che tale sistema abbia un grosso limite: al momento funziona solo con contenuti realizzati da Amazon MGM Studios, il che rende il suo raggio d’azione un po’ limitato.

X-Ray Recap è stato lanciato nelle scorse ore, in formato beta, per i clienti Fire TV. A quanto pare Amazon ha intenzione di ampliare lo stesso anche ad altri dispositivi del suo ecosistema entro la fine dell’anno.